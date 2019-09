Chwile grozy na pokładzie samolotu. Pilot musiał zawrócić maszynę

Incydent miał miejsce podczas niedzielnego lotu z Denver do Orlando. Samolot linii United Airlines wystartował o godz. 7:50 czasu lokalnego. Kilkadziesiąt minut później okazało się, że pokrywa jednego z silników jest częściowo uszkodzona. Załoga podjęła wówczas decyzję o zawróceniu maszyny. Z analizy mapy w serwisie flightaware.com wynika, że Boeing 737 najpierw krążył wokół lotniska, a po godzinie od startu wylądował w Denver.

Serwis The Denver Post powołując się na informacje od przewoźnika przekazał, że maszyna wylądowała bezpiecznie. Pasażerowie zostali wyprowadzeni z samolotu oraz zorganizowano im podróż do Orlando innymi połączeniami. Wydarzenie zostało nagłośnione dzięki jednemu z pasażerów, który nagrał uszkodzoną pokrywę silnika, a filmik opublikował w sieci.

„Palimy się”

Kilka dni głośno było o locie z Wietnamu do Rosji. Do momentu lądowania wszystko przebiegało zgodnie z oczekiwaniami. Gdy jedno z kół stanęło w płomieniach, na pokładzie wybuchła panika. Jak informował The Sun, dym unosił się w tylnej części kabiny pasażerskiej. Na pokładzie samolotu znajdowało się ponad 300 osób. – Ktoś krzyknął: „Palimy się” – relacjonowała jedna z pasażerek.

Gdy maszyna szczęśliwie wylądowała na rosyjskim lotnisku, załoga zarządziła ewakuację za pomocą „specjalnych zjeżdżalni”. Jedna z nich miała „nie otworzyć się w prawidłowy sposób”. Pasażerowie starali się jak najszybciej opuścić samolot. Przepychali się. – Gdy steward powiedział, że musimy opuścić maszynę jak najszybciej, ludzie wpadli w panikę – opowiedział pasażer. – Krzyczeli do nas, abyśmy uciekali od 100 do 200 metrów od samolotu – dodał kolejny. 56 pasażerów zostało rannych. Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe. Strażacy gasili płonącą maszynę, a lekarze zajmowali się pasażerami. Nagranie ze zdarzenia zostało opublikowane na YouTubie.