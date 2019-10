Utopił 6-letniego syna w gorącej wodzie. Tak „wypędzał demona”

O zdarzeniu, do którego doszło w rezerwacie indian Yaqui niedaleko amerykańskiego Tucson, poinformował „The Washington Post”. Syn Pablo Martineza miał przejawiać „nienaturalną złość”, przez co jego ojciec stwierdził, że 6-latek został opętany przez demona. Zabrał go do łazienki pod pretekstem kąpieli w wannie. Gdy chłopiec zaczął się myć, Martinez odkręcił gorącą wodę i przez kilka minut trzymał głowę syna pod strumieniem wierząc, że tym samym „wypędzi” złego ducha ze swojego dziecka.

Chciał go „ocalić”

Świadkiem zdarzenia było inne dziecko mężczyzny, które z płaczem wybiegło z łazienki. W tym czasie matka chłopca usłyszała dziwne dźwięki, otworzyła drzwi i zobaczyła, że jej syn jest podtapiany. Zaczęła krzyczeć i kilkukrotnie miała namawiać partnera, by przestał krzywdzić 6-latka. Wówczas Martinez miał jej powiedzieć, że „musi to zrobić”. Wtedy Romelia Martinez najpierw zadzwoniła do pastora z lokalnej wspólnoty, a gdy ten nie odbierał, na policję. Para przekazała śledczym, że po chwili ojciec dziecka próbował je reanimować i oblewać zimną wodą.

Funkcjonariusze podjechali pod dom Martinezów i najpierw rozmawiali z Pablo. Ten miał dziwnie się zachowywać, podnosić ręce do góry i mówić, że „zrobił to”. Powiedział mundurowym, że demon opętał jego syna, a on musiał „ocalić dziecko”. Jego słowa zaczęła potwierdzać partnerka. Policjanci weszli do domu i znaleźli chłopca leżącego bez oznak życia w łóżku. 6-latek został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon. Badania wykazały 15 proc. poparzeń ciała. Jego ojciec został już zatrzymany i osadzony w areszcie, gdzie będzie czekał na proces.

