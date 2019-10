Topniejący lodowiec odsłonił pięć nowych wysp. Czekają na nadanie im nazw

Odkrycia dokonała ekspedycja, która w okolice Bieguna Północnego udała się na przełomie sierpnia i września. Informacje na temat wysp przekazał mediom szef Floty Północnej, wiceadmirał Aleksander Moisiejew. – Głównie jest to oczywiście spowodowane przez zmiany dotyczące lodu – tłumaczył na konferencji prasowej. – Wcześniej mieliśmy do czynienia z lodowcami. Myśleliśmy, że są one częścią głównego lodowca. Topnienie, zapadanie się i zmiany temperatury doprowadziły do odsłonięcia się tych wysp – mówił.

Jak ostrzegał najnowszy raport ONZ w tej sprawie, zmniejszanie się lodowca w Arktyce w okresie od 2015 do 2019 roku było większe niż w jakimkolwiek wcześniejszym 5-letnim okresie, w którym prowadzono badania. W związku z ponoszącą się temperaturą, w ostatnich latach Rosja stworzyła w tym rejonie zespół wojskowych i naukowych placówek. Topnienie lodowców umożliwiło stworzenie nowych połączeń morskich oraz eksplorację kolejnych zasobów złóż naturalnych.