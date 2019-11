Rosyjska modelka zachwyca gibkością. Boli od samego patrzenia

Dasha Marusina prowadzi profil na Instagramie, gdzie obserwuje ją już 168 tysięcy użytkowników. Mieszkająca w położonym około 120 kilometrów od Moskwy Obnińsku modelka ćwiczy gimnastykę artystyczną. Rosjanka spędza godziny na siłowni nie tylko się rozciągając, ale również trenując przy użyciu różnych przyrządów. Jednocześnie lubi chwalić się swoją gibkością, pozując w nietypowych okolicznościach.

Furorę wśród internautów robią zdjęcia Marusiny robiącej szpagat w basenie lub przy drzewie, a Rosjanka równie chętnie co fotografie, publikuje również krótkie nagrania. Na jednym z nich widać, jak młoda modelka pije wodę z butelki trzymanej na lewej stopie. Pod każdym z udostępnianych materiałów pojawiają się komentarze zachwyconych fanów, którzy podziwiają Rosjankę nie tylko za jej wytrzymałość, ale przede wszystkim zamiłowanie do wyczerpujących treningów. Sama zainteresowana nie tylko pokazuje efekty ciężkiej pracy, ale również zachęca internautów do codziennej aktywności fizycznej i prowadzenia zdrowego stylu odżywiania.