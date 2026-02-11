Sejm o zmianach w szkołach. Gdzie oglądać? Transmisja na żywo

W środę 11 lutego Sejm zajmie się kilkoma ważnymi projektami ustaw. Jednym z głównych punktów dnia będzie drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji prawa oświatowego.

Chodzi przede wszystkim o dostosowanie systemu edukacji do zmian demograficznych i spadku liczby uczniów. Resort edukacji chce, żeby szkoły działały sprawniej i mniej czasu traciły na biurokrację. W planach jest też zmiana przepisów dotyczących dopuszczania podręczników do szkół.

Sejm. Czym zajmą się posłowie?

O godzinie 11:30 posłowie pochylą się nad projektem ustawy o działalności kosmicznej. Projekt określa, jak prowadzić działalność w przestrzeni kosmicznej, wydawać stosowne zezwolenia, a także kto odpowiada za ewentualne szkody i jak prowadzić rejestr obiektów kosmicznych. Chodzi tu o wszystkie obiekty wynoszone powyżej 100 km nad poziom morza, czyli np. satelity naukowe.

Kolejnym ważnym tematem drugiego dnia obrad Sejmu jest ustawa o niekaraniu polskich ochotników walczących w Ukrainie. Jeśli przepisy wejdą w życie, Polacy wstępujący do ukraińskich sił zbrojnych nie będą ponosić odpowiedzialności karnej.

Projekt ma też umożliwić wykorzystanie doświadczeń bojowych takich osób. Autorzy zapewniają, że projekt ustawy nie zachęca do wyjazdu na wojnę ani nie daje żadnych ułatwień w tym zakresie, a jego celem jest ochrona obywateli przed konsekwencjami prawnymi.

Sejm wprowadzi nową opłatę dla turystów?

Na godzinę 16 zaplanowano przedstawienie sprawozdania sejmowej komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Godzinę później odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Posłowie chcą, aby dotychczasowa opłata miejscowa została zastąpiona nową opłatą turystyczną. Każda gmina będzie mogła ją wprowadzić tam, gdzie turyści zatrzymują się na nocleg.

Ostatni punkt w agendzie to dyskusja nad dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2024 r”.

