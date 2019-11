Spędzili 36 lat w więzieniu za morderstwo nastolatka. Okazało się, że niesłusznie

W 1983 roku w Baltimore został zamordowany nastolatek. W związku ze sprawą w Święto Dziękczynienia zatrzymano trzech mężczyzn. Alfred Chestnut, Ransom Watkins i Andrew Stewart zostali oskarżeni o zabicie 14-letniego Dewitta Ducketta.

Alfred Chestnut nie mógł się pogodzić z decyzją sądu. Skontaktował się z Baltimore Conviction Integrity Unit (CIU) i przysięgał, że zarówno on jak i pozostali dwaj mężczyźni nie dokonali zbrodni. Jak podaje CBS News, wówczas CIU we współpracy z Mid-Atlantic Innocence Project oraz University of Baltimore Innocence Project prowadziły działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności tamtego wydarzenia.

„Chciałbym przeprosić”

Po 36 latach nastąpił zwrot w sprawie. W poniedziałek 25 listopada trzej mężczyźni zostali zwolnieni z więzienia. Jak informuje CBS News, w sprawie miały pojawić się nowe dowody, które jednoznacznie wskazywały na to, że skazani nie byli sprawcami zarzucanego im czynu. Gdy ogłoszono decyzję, w sądzie w Baltimore słychać było okrzyki radości. Członkowie rodzin niesłusznie skazanych, a także ich przyjaciele mówili, że na tę chwilę czekali od 36 lat. – W imieniu wymiaru sprawiedliwości, chociaż wiem, że to bardzo niewiele dla was znaczy – chciałbym przeprosić – powiedział sędzia Charles Peters, którego słowa cytuje Baltimore Sun.

Shawn Armbrust z Mild-Atlantic Innocence Project stwierdził, że „ten przypadek powinien być znakiem dla wszystkich, że poszukiwanie szybkich odpowiedzi może prowadzić do tragicznych rezultatów”.

