Była molestowana, a mając 15 lat uzależniła się od heroiny. Ciąża uratowała jej życie

Ashleigh Rayl zdecydowała się na opowiedzenie swojej historii w rozmowie z Media Drum World. Mieszkająca w amerykańskim Woodhaven 28-latka w dzieciństwie dowiedziała się, że wychowujący ją mężczyzna nie jest jej biologicznym ojcem. Wówczas przeżyła załamanie, które spotęgowało się za sprawą trenera jednej ze szkolnych drużyn sportowych. Mężczyzna molestował Rayl gdy ta miała osiem lat, przez co dziewczynka znienawidziła samą siebie.

Amerykanka chcąc zwrócić uwagę bliskich zaczęła sięgać po używki. Nie skończyło się na samym alkoholu, a nastolatka eksperymentowała z marihuaną i kokainą. Umawiała się ze starszym o pięć lat chłopakiem, a gdy miała 15 lat po raz pierwszy spróbowała heroiny. Wkrótce uzależniła się od tego narkotyku i razem z partnerem kradła oraz handlowała używkami. Kilka razy próbowała zerwać z nawykiem i wrócić do domu rodziców, ale za każdym razem kończyło się to powrotem do heroiny.

Przełamanie przyszło kilka lat później, gdy zerwała z dotychczasowym chłopakiem i związała się z innym mężczyzną. Rayl wzięła udział w specjalnym programie, który zaowocował uwolnieniem od uzależnienia. Dwa lata później zaszła w pierwszą ciążę co, jak sama przyznaje, uratowało jej życie i dało motywację do zmiany nawyków. Teraz mieszka razem z partnerem oraz dwójką dzieci i świętuje osiem lat „czystości”.

– Dzięki bezwarunkowej miłości rodzice walczyli o mnie, ciągle wysyłając mnie na odwyk. Pomogli mi ukończyć szkołę średnią – wspomina 28-latka. – Prowadzenie czystego życia wymaga wiele pracy. Zażywanie narkotyków w tak młodym wieku zahamowało mój rozwój umysłowy, przez co musiałam wiele znosić, by znowu stać się zdrowym człowiekiem – dodała. Teraz prowadzi konto na Instagramie, gdzie motywuje inne osoby walczące z uzależnieniami.

