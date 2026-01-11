Awionetka roztrzaskała się o ziemię i stanęła w płomieniach. Wśród ofiar znany muzyk

W sobotnie popołudnie w środkowej Kolumbii doszło do dramatycznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zmierzający do miasta Medellín, rozbił się w pobliżu Paipa, w departamencie Boyacá. Informację potwierdziła kolumbijska Generalna Dyrekcja do spraw Badania Wypadków Lotniczych, która prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zdarzenia.

Na pokładzie znajdował się znany piosenkarz i kompozytor muzyki pop Yeison Jiménez. Maszyna, z nieustalonych jeszcze powodów, gwałtownie uderzyła w ziemię, po czym natychmiast stanęła w płomieniach. Ogień niemal całkowicie strawił wrak, utrudniając akcję ratunkową i identyfikację ofiar.

Kim był Yeison Jim énez ?

Yeison Jiménez miał 34 lata i należał do grona najpopularniejszych kolumbijskich artystów sceny muzyki pop. Był autorem ponad siedemdziesięciu utworów, które przyniosły mu ogólnokrajową rozpoznawalność. Oprócz kariery na scenie występował także jako juror w telewizyjnych programach muzycznych.

W ostatnich miesiącach intensywnie koncertował, a sobotni wieczór miał być kolejną okazją do spotkania z fanami w Medellín.

Ofiary i okoliczno ści tragedii

Władze departamentu Boyacá poinformowały, że w katastrofie zginęło łącznie sześć osób. Wśród ofiar znalazło się dwóch pilotów oraz czterech członków załogi. Byli to ludzie towarzyszący Jiménezowi w podróży, którzy mieli wystąpić razem z nim podczas zaplanowanego koncertu.

Kolumbijskie media przypominają dziś jedno z ostatnich zdań, jakie artysta opublikował w sieci. Napisał wówczas, „że zawsze jest pokorny, wiedząc, że to, co otrzymał od Boga może mu zostać zabrane”.

O wypadku poinformowano także w mediach społecznościowych piosenkarza.

