Katastrofa awionetki w Wielkopolsce. Są ofiary

Awionetka spadła na prywatną posesję i stanęła w płomieniach – poinformowało RMF FM, przedstawiając wstępne ustalenia, do których dotarli dziennikarze. Do zdarzenia doszło w okolicach ul. Spokojnej w miejscowości Krzycko Wielkie. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby, które znajdowały się na pokładzie awionetki.

Katastrofa awionetki w Wielkopolsce. Najnowsze ustalenia

– Dostaliśmy informację o wypadku awionetki w Krzycku Wielkim. Maszyna spadła na ogród na terenie prywatnej posesji – przekazał w rozmowie z Interią kpt. Dominik Wels z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Maszyna miała wystartować z lotniska Ławica w Poznaniu, które jest oddalone od Krzycka Wielkiego o ok. 70 km.

Na miejscu pojawiło się kilka zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. W okolicy miejsca, w którym doszło do wypadku, znajdują się przede wszystkim domy jednorodzinne, a także fabryka opakowań. Obecnie nie ma informacji, aby w wyniku zdarzenia zostali poszkodowani okoliczni mieszkańcy.

Na miejscu jest obecna policja, a wkrótce ma dotrzeć także prokurator i grupa operacyjna wielkopolskiego komendanta straży pożarnej. – Trwa ustalanie tożsamości ujawnionych ofiar i wszelkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia – poinformowała podkom. Monika Żymełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

