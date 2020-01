Robił operacje plastyczne, by upodobnić się do idola. Teraz poślubił jego kartonową podobiznę

Oli London jest prawdopodobnie największym fanem Jimina, czyli gwiazdy K-pop. Brytyjczyk do tego stopnia uwielbia koreańskiego piosenkarza, że przeprowadził szereg operacji plastycznych tak, by jak najbardziej upodobnić się do swojego idola. Teraz 29-latek poszedł krok dalej, poślubiając podobiznę muzyka.

Park Ji-min, znany też jako Jimin, na scenie muzycznej zadebiutował w 2013 roku. 24-letni Koreańczyk należał do zespołu BTS, a później zdecydował się na karierę solową. Jego działalność od początku śledzi pochodzący z Wielkiej Brytani Oli London. – Żyłem w tym czasie w Korei i oglądałem niektóre stacje telewizyjne. Wówczas występował zespół BTS i byłem nimi zafascynowany – przyznał 29-latek w wywiadzie dla Barcroft TV. – Chciałem zorganizować całe moje życie wokół K-pop i wyglądać tak, jak Jimin, ponieważ dla mnie jest on perfekcyjny – dodał zaznaczając, że jego idol ma idealną szczękę, usta, głos i po prostu „wszystko”. „Najszczęśliwszy dzień w życiu” London przez pięć lat przeszedł 15 operacji plastycznych, na które wydał około 165 tys. dolarów. Na tym jednak nie koniec, a dziennikarze Daily Mail przygotowali obszerny materiał filmowy ze ślubu 29-latka. Mężczyzna poleciał do Las Vegas, gdzie w popularnej kaplicy weselnej poślubił... kartonową podobiznę Jimina. – To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Niemal płaczę – powiedział London w rozmowie z dziennikarzami, po czym pocałował wizerunek swojego idola. Później razem z przyjaciółmi wziął udział w przyjęciu, podając kartonowemu artyście ciasto oraz szampana. 29-latek chwalił się także specjalnym certyfikatem ślubnym podpisanym przez Elvisa Presleya. Nawiązał tym samym do faktu, że ceremonii przewodniczył mężczyzna przebrany za legendarnego piosenkarza. Podobizna Jimina będzie mu z kolei towarzyszyła na co dzień, a London wziął ją nawet do swojego apartamentu, w którym zatrzymał się podczas pobytu w Las Vegas. Czytaj także:

Oli London, który przeszedł operacje plastyczne, by upodobnić się do Jimina Galeria: