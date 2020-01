Weterynarz wyciągnął gigantyczną larwę z nosa kota. „Największa, jaką kiedykolwiek widziałem”

Na trwającym kilkadziesiąt sekund nagraniu uchwycono moment, w którym weterynarz wyciąga za pomocą kleszczy chirurgicznych ogromną larwę z nosa ośmiotygodniowego kota. Do zdarzenia doszło w Karolinie Północnej.

Kociak trafił do szpitala weterynaryjnego Animal Care East w Winterville, ponieważ z nosa wyciekała mu dziwna wydzielina, co zaniepokoiło jego właściciela. Weterynarz, który przeprowadzał zabieg bardzo powoli wyciągał larwę, żeby nie uszkodzić nozdrzy kota, a także, żeby nie urwać jedynie części „nieproszonego gościa”.

Po zakończeniu zabiegu, lekarz przybliżył larwę motyla do kamery. – To była największa larwa, jaką kiedykolwiek widziałem… i to było w nosie – powiedział weterynarz na nagraniu. Jak się okazuje, po operacji zwierzę bez większych trudów wracało do formy. I chociaż nagranie wygląda przerażająco, wszystko wskazuje na to, że historia ta – zgodnie z przewidywaniami lekarzy – miała happy end.

