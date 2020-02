Właściciel psa wykupił reklamę za 6 mln dolarów. Chciał podziękować weterynarzom

David MacNeil to właściciel firmy Weathertech, producenta akcesoriów samochodowych oraz produktów do pielęgnacji domu i zwierząt domowych. U jego ukochanego psa Scouta w ubiegłym roku wykryto guza serca. Weterynarze nie dawali zwierzęciu większych szans na przeżycie. Po wielu prośbach lekarze z University of Wisconsin School of Veterinary Medicine podjęli się leczenia czworonoga. Golden retriever przeszedł specjalną radioterapię, został też poddany chemioterapii. Po miesiącu leczenia okazało się, że stan Scouta jest znacznie lepszy a postępy w leczeniu są ogromne.

Właściciel psa postanowił okazać wdzięczność lekarzom za uratowanie psa w nietypowy sposób. Biznesmen wykupił warte 6 mln dolarów reklamy kliniki weterynaryjnej, które zostaną wyświetlone podczas finału Super Bowl w niedzielę, 2 lutego na Florydzie. Impreza ta jest jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w Stanach Zjednoczonych. Reklama ma się opierać na historii Scouta i pokazywać szczęśliwego psa, który pokonał chorobę nowotworową. Będzie również zachęcać widzów do przekazywania darowizn na rzecz rozwoju badań nad nowotworami u zwierząt. – Chcę nie tylko podnieść świadomość ludzi w zakresie leczenia zwierzęcych nowotworów, ale również wesprzeć finansowo badania i wprowadzanie innowacyjnych terapii, które mogą uratować niejedno zwierzęce życie – podkreślił David MacNeil.

Czytaj także:

Te psy przeszły ogromną metamorfozę. W niczym nie przypominają siebie sprzed lat