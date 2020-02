Historyczne błędy podczas Światowego Forum Holokaustu. Yad Vashem przeprasza

Yad Vashem przygotował list, który zostanie opublikowany we wtorkowym wydaniu dziennika „Haaretz”. W dokumencie podkreślono, że w trakcie V Światowego Forum Holokaustu przedstawiono informacje, które zawierały nieścisłości oraz stronnicze przedstawienie faktów, co wywołało wrażenie nieobiektywności. „Nagranie nie przedstawia perspektywy badań Yad Vashem nad tymi zagadnieniami. Naszym obowiązkiem wobec narodu żydowskiego jest trzymanie się faktów historycznych oraz przeciwstawianie się próbom zatarcia i wypaczenia dyskursu politycznego w różnych krajach. To dążenie zakłada uznanie własnych błędów i nieścisłości oraz gotowość do przyznania się do nich i ich poprawienia” – czytamy w liście.

„Haaretz” zwrócił uwagę na fakt, iż podczas Forum, w którym wzięło udział kilkudziesięciu światowych przywódców, pokazano nagrania z rzekomo historyczną treścią, ale zawierały one różne nieścisłości i zafałszowania, niektóre techniczne, a niektóre wydające się być stronniczymi.

Błędy w historycznym spocie

Po wystąpieniu Mike'a Pence'a, a przed pojawieniem się na mównicy Emmanuela Macrona, organizatorzy Światowego Forum Holocaustu w Jerozolimie pokazali gościom materiał informujący o przedwojennej sytuacji przedstawicieli Narodu Wybranego oraz o przebiegu agresji niemieckiej. Uwagę zwraca szczególnie mapa podpisana „Nazistowski podbój 1942”, na której pokazano Niemców zajmujących m.in. Polskę, Austrię, Czechosłowację, Węgry, Białoruś, Litwę czy Łotwę. Zamieszczono tam m.in. Prusy Wschodnie, które od 1933 do 1945 roku były częścią III Rzeszy.

W spocie nie dość, że zasugerowano rozpoczęcie agresji nazistowskiej dopiero w 1942 roku, to jeszcze pokazano, jakoby polskie Kresy były w tym czasie włączone do Białorusi. Tereny zajęte przez sąsiadujące z nami państwo sięgnęły aż do Karpat. „Nazistowska maszyna pożerała państwo po państwie, a gdziekolwiek stąpały nazistowskie buty, następowały szwadrony śmierci, obozy pracy, koncentracyjne i śmierci. Ponad 11 tys. gett i ok. 1 tys. obozów wkrótce pokryło Europę” – mówił w trakcie prezentacji lektor. Identyczna mapa pojawiła się w tym samym materiale ilustrującym „wyzwalanie Europy” przez Armię Czerwoną w 1942 roku.

