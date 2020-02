Wzruszający post właściciela adoptowanej suczki. „Jest moją rodziną na dobre i złe”

Sprowadzenie zwierzaka do domu to wielka odpowiedzialność. Bez względu na to, czy decydujemy się na zakup psa bądź kota czy jego adopcję. Profesjonalny baseballista Austin Conway za pośrednictwem Facebooka postanowił zwrócić uwagę na problemy, które wiążą się z opieką nad czworonogiem.

Czytaj także:

Hulk to największy pitbull na świecie. Jego zdjęcia są szokujące