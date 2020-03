Wokalista Rammstein w krytycznym stanie trafił na OIOM. Nie jest zakażony koronawirusem

Portal Bild podaje, że 15 marca Till Lindemann występował razem z kolegami w Moskwie. Po powrocie do Berlina dostał wysokiej gorączki i został przewieziony karetką do szpitala. Tam przeprowadzono testy na koronawirusa, które wykazały, ze 57-letni wokalista nie jest zakażony. Z informacji przekazanych przez Bild wynika, że sytuacja początkowo wyglądała bardzo poważnie, ponieważ Lindemann trafił w krytycznym stanie na oddział intensywnej opieki. U piosenkarza zdiagnozowano zapalenie płuc oraz objęto go kwarantanną. Według niemieckich dziennikarzy największe zagrożenie już minęło, a stan Lindemanna obecnie się poprawia.

Koronawirus w Niemczech

Według danych RKI w ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 5 780 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łączna liczba zainfekowanych to 42 288 – podaje PAP.

Mimo wciąż powiększającej się liczby umierających na Covid-19 Niemcy mają jeden z najniższych współczynników śmiertelności choroby. Według ministra zdrowia Jensa Spahna to efekt m.in. większej liczby przeprowadzanych testów, dzięki czemu wykrywane są też łagodniejsze przypadki infekcji.

Testów wkrótce będzie jeszcze więcej, bo – jak podaje dziennik „Die Zeit” – Niemcy zamierzają naśladować Koreę Południową, uważaną za wzór w podejściu do epidemii. Jego podstawą jest masowe przeprowadzanie szybkich testów.

