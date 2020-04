Boris Johnson po raz kolejny został ojcem. To trzeci taki przypadek w ciągu 160 lat

Syn Borisa Johnsona i Carrie Symonds przyszedł na świat w środę rano, a rzeczniczka premiera przekazała, że zarówno matka, jak i dziecko, czują się „bardzo dobrze”. Poród miał miejsce w jednym z londyńskich szpitali, o czym poinformowała przedstawicielka szefa rządu w rozmowie z dziennikarzami. Rzeczniczka przekazała również podziękowania polityka i jego narzeczonej składane na ręce przedstawicieli służby zdrowia, którzy zajmowali się Symonds. Chociaż Johnson wcześniej zapowiadał, że po narodzinach dziecka skorzysta z urlopu, to ostatnie wydarzenia prawdopodobnie zrewidują jego plany. Premier Wielkiej Brytanii dopiero w poniedziałek wrócił do pracy po tym, jak był hospitalizowany z powodu koronawirusa. COVID-19 wykryto także u jego narzeczonej, ale objawy Symonds były o wiele łagodniejsze.

Trzeci przypadek w najnowszej historii

Sky News przypomina, że chłopiec jest pierwszym dzieckiem Symonds, podczas gdy Johnson jest ojcem czwórki dorosłych dzieci ze związku z Mariną Wheeler. Premier ma również córkę z Helen Macintyre, a brytyjskie media spekulują, że polityk jest również ojcem nieślubnego dziecka, którego tożsamości nie potwierdzono. Co na to sam zainteresowany? Gdy w listopadzie podczas kampanii wyborczej zapytano go o to, ile ma dzieci, powiedział w rozmowie z LBC, że „bardzo kocha swoje dzieci, ale one nie startują w tych wyborach” . – Dlatego nie zamierzam tego komentować – uciął.

Przyjście na świat dziecka Jonhsona i Symonds jest trzecim przypadkiem w najnowszej historii, kiedy premier Wielkiej Brytanii zostaje rodzicem w czasie sprawowania urzędu. Żona Tony'ego Blaira urodziła syna w maju 2000 roku, trzy lata po pierwszym zwycięstwie męża w wyborach. David Cameron został z kolei ojcem w 2010 roku w czasie, gdy sprawował funkcję szefa rządu. Wcześniejsze przypadki miały miejsce ponad 160 lat temu.

Ogłoszenie zaręczyn

Przypomnijmy, pierwszy oficjalny komunikat o ciąży narzeczonej Johnsona został wydany 29 lutego przez służby prasowe Downing Street. „Premier i panna Symonds mają przyjemność ogłosić swoje zaręczyny oraz to, że na początku lata spodziewają się narodzin dziecka” – podano w komunikacie.

Boris Johnson we wrześniu 2018 roku poinformował o rozwodzie ze swoją wieloletnią żoną, Mariną Wheeler. Nową partnerką polityka została 31-letnia Carrie Symonds, znana z zaangażowania w kampanie na rzecz środowiska. Para pozostaje w bliskich stosunkach od 2012 roku, kiedy to Symmonds pracowała w sztabie Johnsona w czasie, gdy ten ubiegał się o reelekcję na stanowisko burmistrza Londynu. Wybranka 55-letniego premiera pochodzi z zachodniego Londynu, ukończyła University of Warwick, pracowała w PR-ze politycznym i marketingu. Jak podkreślał „The Telegraph”, Carrie Symonds była pierwszą partnerką premiera Wielkiej Brytanii, która oficjalnie wprowadziła się do siedziby premiera przy 10 Downing Street, nie mając z nim ślubu.

