Przejmujące nagranie z udziałem córki George'a Floyda. „Tatuś zmienił świat”

Sześcioletnia córka George’a Floyda i jej matka Roxie Washington pojawiły się w programie „Good Morning America”. – Tęsknię za nim… Bawił się ze mną – wyznała dziewczynka, która straciła ojca i dodała, że chce zostać w przyszłości lekarzem, aby „opiekować się ludźmi”. Matka dziewczynki powiedziała, że nie wyznała córce całej prawdy na temat okoliczności śmierci jej ojca. – Powiedziałam jej, że jej tata zmarł, bo nie mógł oddychać – relacjonowała.

W mediach społecznościowych coraz większą popularnością cieszy się nagranie, na którym 6-letnia dziewczynka przygląda się przebiegowi pokojowych protestów i z uśmiechem mówi: „Tatuś zmienił świat”. – On nigdy nie zobaczy jej dorosłej, kończącej szkołę. Nigdy nie poprowadzi jej do ołtarza. Jeśli będzie miała problem i będzie potrzebowała ojca, jego już nigdy nie będzie – mówiła z kolei na konferencji prasowej Roxie Washington. Rodzina zmarłego wezwała Amerykanów do pokojowego protestowania.

Zarzuty dla Dereka Chauvina

Śmierć George’a Floyda wywołała falę protestów w Stanach Zjednoczonych. Policjant Derek Chauvin, który klęczał na szyi Floyda, co zostało zarejestrowane na nagraniu, został zatrzymany i oskarżony o zabójstwo trzeciego stopnia. Grozi mu do 25 lat więzienia. Wyznaczono także kaucję w wysokości 500 tys. dolarów. Chauvin pracował w policji przez 19 lat i w trakcie jego służby złożono na niego 17 skarg. Na nagraniu z zatrzymania Floyda widać, że mężczyzna krzyczy, że nie może oddychać. Policjant nie przestaje jednak przyciskać go kolanem do betonu, aż 46-latek traci przytomność. Mężczyznę zatrzymano, ponieważ rzekomo użył podrobionego rachunku w sklepie spożywczym. Zgodnie z dokumentami sądowymi, Chauvin klęczał na szyi Floyda przez 8 minut i 46 sekund.