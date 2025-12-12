Król Karol III przerwał milczenie. Oto co powiedział o swoim leczeniu

Król Karol III przekazał najnowszą aktualizację dotyczącą swojego stanu zdrowia, informując, że od początku przyszłego roku lekarze planują skrócić jego harmonogram leczenia nowotworu. Wskazał, że szybkie rozpoznanie choroby umożliwiło mu utrzymanie aktywnego trybu życia mimo terapii, a jednocześnie zachęcił obywateli do regularnych badań profilaktycznych.

„Twoje życie, lub życie kogoś, kogo kochasz, może od tego zależeć”

W trakcie wystąpienia nagranego dla kampanii Stand Up To Cancer, współorganizowanej przez organizację Cancer Research United Kingdom oraz telewizję Channel 4, król zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie badań przesiewowych. Zasugerował, że nadchodzący rok warto rozpocząć od decyzji o ich wykonaniu, ponieważ mogą ocalić zdrowie i życie.

– W grudniu tego roku, kiedy zbieramy się, aby zastanowić się nad minionym rokiem, modlę się, abyśmy mogli zobowiązać się, w ramach naszych postanowień na nadchodzący rok, do odegrania naszej roli w pomocy we wczesnym wykrywaniu raka – powiedział Karol III. – Twoje życie, lub życie kogoś, kogo kochasz, może od tego zależeć – dodał.

Monarcha przekazał również optymistyczne informacje dotyczące własnego leczenia.

– Dziś mogę podzielić się z wami dobrą wiadomością, że dzięki wczesnej diagnozie, skutecznej interwencji i przestrzeganiu zaleceń lekarzy, mój własny harmonogram leczenia raka może zostać skrócony w nowym roku – mówił.

Król o „kamieniu milowym”

W swoim przesłaniu Karol III zwrócił uwagę, że szybkie wykrycie raka radykalnie zwiększa skuteczność terapii. Wspomniał o danych dotyczących nowotworu jelita grubego – gdy choroba zostaje zauważona wcześnie, dziewięciu na dziesięciu pacjentów ma szansę przeżyć co najmniej pięć lat. Gdy rozpoznanie pojawia się późno, tę szansę ma tylko jedna na dziesięć osób.

– Ten kamień milowy jest zarówno osobistym błogosławieństwem, jak i świadectwem niezwykłego postępu, jaki dokonał się w opiece nad chorymi na raka w ostatnich latach; świadectwem, które, mam nadzieję, doda otuchy 50 procent z nas, u których w pewnym momencie życia zostanie zdiagnozowana choroba – dodał monarcha.

Choroba króla Karola III. Z jakim nowotworem mierzy się monarcha?

Informacja o chorobie nowotworowej Karola III została podana do publicznej wiadomości 5 lutego 2024 roku, co wywołało ogromne poruszenie wśród Brytyjczyków i miłośników rodziny królewskiej. Wówczas monarcha zawiesił wykonywanie swoich obowiązków. Wznowił je jednak pod koniec kwietnia, co spotkało się z szeroką ulgą i entuzjazmem.

Pałac Buckingham nigdy nie potwierdził rodzaju nowotworu. Pojawiały się przypuszczenia, że może chodzić o raka prostaty, zwłaszcza że zmiany wykryto przy okazji konsultacji dotyczącej właśnie powiększonej prostaty. „Jak tysiące mężczyzn każdego roku, król skonsultował się z lekarzem w sprawie łagodnego powiększenia prostaty” – przekazano wówczas w oświadczeniu.

W marcu tego roku król ponownie musiał zrezygnować z publicznych wystąpień z powodu niepożądanej reakcji na terapię. Po kilku dniach wrócił jednak do wykonywania królewskich obowiązków.

