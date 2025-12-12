Król Karol wygłosi ważne oświadczenie. Ujawniono szczegóły

Król Karol nagrał osobistą wiadomość wideo o swoich doświadczeniach związanych z chorobą nowotworową. W nagranym pod koniec listopada przesłaniu podkreślone zostanie znaczenie programów badań przesiewowych w kierunku raka, które pomagają we wcześniejszej diagnostyce, a 77-letni monarcha podzieli się refleksjami na temat swojej drogi do wyzdrowienia. Film zostanie wyemitowany w piątek o godz. 20 w Channel 4.

Celem jest zwiększenie świadomości na temat badań przesiewowych i wsparcie dla osób chorych na raka i ich rodzin. Od pewnego czasu nie ma oficjalnych informacji na temat stanu zdrowia króla Karola. Brytyjski monarcha w maju, w kontekście swojego samopoczucia wyraził jednak wiarę, że „jest już po lepszej stronie” walki z nowotworem. Król Karol rozpoczął leczenie po tym, jak usłyszał diagnozę w lutym 2024 r.

Król Karol wesprze chorych na raka. Chce zwiększyć świadomość na temat badań przesiewowych

Brytyjski monarcha przełożył wówczas wszystkie swoje publiczne spotkania, ale nadal pełnił swoje obowiązki jako głowa państwa za murami pałacu. Król Karol uczestniczył w audiencjach i prowadził posiedzenia Tajnej Rady Wielkiej Brytanii. W kwietniu ubiegłego roku brytyjski monarcha powrócił do pełnienia obowiązków publicznych i wraz z królową Kamilą odwiedził Centrum Onkologiczne, gdzie rozmawiał z inną pacjentką chorą na raka i opowiedział o swoim „szoku” związanym z diagnozą.

Król Karol wsparł również osobę, która przechodziła chemioterapię. Brytyjski monarcha nie zdradził, na jaki rodzaj taka był leczony. Według nieoficjalnych doniesień 77-latek nie chce, aby w razie jego ujawnienia wydawał się ważniejszy lub przyciągał więcej uwagi niż inne nowotwory. Król Karol w 2025 r. odbył kilka podróży zagranicznych, w tym do Polski.

