Kenosha płonie. Jacob Blake sparaliżowany po tym, jak policjant strzelił mu w plecy 7 razy

Sprawa Jacoba Blake'a wstrząsnęła opinią publiczną w USA. Nie tylko dlatego, że całkiem niedawno w kraju zapanował chaos po uduszeniu przez policjanta ciemnoskórego George'a Floyda. Trudne do zrozumienia w tym przypadku jest zachowanie funkcjonariusza, który oddał aż siedem strzałów z najbliższej odległości. Amerykanów dodatkowo bulwersuje fakt, że wszystko rozegrało się w najbliższej odległości trójki dzieci Blake'a. Rodzina mężczyzny twierdzi też, że miał on jedynie rozdzielać osoby kłócące się o drobną stłuczkę, do których pierwotnie przyjechała policja.

Szokujące nagranie

Na nagraniach, które trafiły do sieci, widzimy Blake'a odchodzącego od policjantów zwykłym krokiem i ignorującego ich polecenia. Kiedy zamierzał wsiąść do samochodu, gdzie przebywali jego synowie (3-, 5-, i 8-latek), jeden z trzech obecnych na miejscu funkcjonariuszy zaczął strzelać z najbliższej odległości, oddając co najmniej 7 strzałów. Według relacji zszokowanych świadków, policjanci udzielili rannemu pierwszej pomocy. Dwóch z nich do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia zostało wysłanych na przymusowy urlop.

Wcześniejsza szamotanina

Świadkowie dodają, że przed kluczowym momentem zarejestrowanym kamerami telefonów, policjanci przez pewien czas bezskutecznie próbowali obezwładnić Blake'a. Według relacji przytaczanej przez Rayseana White'a, dwóch z nich trzymało jego szyję w uścisku. Jeden bił mężczyznę po żebrach, drugi wykręcał mu rękę. Interweniująca funkcjonariuszka użyła też paralizatora. Nie jest pewne, jak doszło do tego, że Blake zwyczajnie obszedł pojazd i dotarł aż do drzwi od strony kierowcy.

Jacob Blake przeżył. Jest sparaliżowany

29-letni Jacob Blake po niedzielnej strzelaninie trafił do szpitala. Jego stan oceniono jako ciężki. Ojciec mężczyzny przekazał mediom, że w wyniku postrzału syn został sparaliżowany od pasa w dół. Rodzina na łamach CNN zapowiadała, że będzie domagać się sprawiedliwości, wzywając jednocześnie do oszczędzenia lokalnej społeczności i powstrzymania się od zamieszek oraz dewastacji.

Zamieszki w Kenosha. Wisconsin

Interwencję w Kenoshy potępił już kandydat Demokratór na prezydenta Joe Biden. Donald Trump nie zabrał głosu w tej sprawie. Tymczasem mieszkańcy miasta wściekli na takie potraktowanie jednego z nich, zorganizowali protesty przeciwko działaniom policji. W nocy demonstracje przerodziły się w zamieszki, połączone z niszczeniem aut, podpalaniem budynków i plądrowaniem sklepów. Część mieszkańców z karabinami maszynowymi i w kamizelkach kuloodpornych wyszła na ulice miasta, by chronić dobytku przed wściekłym tłumem. Nagrania z tych wydarzeń trafiły do sieci, wywołując powrót dyskusji o prawach czarnoskórych Amerykanów.

