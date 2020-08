64-latka przyłapana na seksie z 42-letnim synem. Grozi im 20 lat więzienia

Gdy policja zjawiła się na miejscu, 20 maja 2020 roku, Tony L. Lavoie powiedział funkcjonariuszom, że „to się po prostu stało” , natomiast jego matka stwierdziła się, że do zbliżenia doszło po tym, jak pocałowała swojego syna.

Matka i syn zostali oskarżeni o kazirodztwo – przestępstwo, którego maksymalny wyrok to 20 lat więzienia. Podczas pierwszej rozprawy sądowej, która odbyła się w czwartek nie przyznali się do winy. Policjanci przypomnieli podczas zeznań, że zarówno Tony L. Lavoie, jak i jego matka, w trakcie osobnych rozmów potwierdzili, że uprawiali seks za obopólną zgodą. 43-letni mężczyzna miał także podkreślić, że w związku z tym, co zaszło, chciałby udać się na leczenie.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, władze nakazały matce i synowi nie zbliżać się do siebie. Kolejna rozprawa w tej sprawie zaplanowana jest na 27 października 2020 roku.

