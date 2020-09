Japonia z nowym premierem. Yoshihide Suga zastąpi Shinzo Abego

Japońska partia rządząca wybrała Yoshihide Sugę na swojego nowego przewodniczącego. 71-letni polityk zastąpi Shinzo Abe co oznacza, że prawie na pewno to on zostanie kolejnym premierem kraju. W zeszłym miesiącu Abe złożył rezygnację z powodów zdrowotnych.

Suga pewnie wygrał głosowanie w konserwatywnej Partii Liberalno-Demokratycznej otrzymując 377 z łącznej liczby 534 głosów parlamentarzystów i przedstawicieli regionalnych ugrupowania.

Kim jest Yoshihide Suga?

71-letni Suga pełni funkcję głównego sekretarza gabinetu w obecnej administracji. Od początku był faworytem głosowania. Uważany jest za bliskiego sojusznika Abe i prawdopodobnie będzie kontynuował politykę swojego poprzednika.

Przed nowym liderem partii stoi wiele wyzwań, związanych z koronawirusem i zapaścią gospodarki. Prawdopodobnie będzie w tym celu kontynuował tzw. Abenomikę – wieloletnią strategię wprowadzoną przez Abe, której celem było ożywienie gospodarki jeszcze przed pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

