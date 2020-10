Kot wpadł w furię i był nie do zatrzymania. Wszystko przez… lustro

O dwuletniej brytyjskiej krótkowłosej kotce stało się głośno za sprawą nagrania, które trafiło do mediów społecznościowych. Zwierzę, które wabi się Qian Wan, zaczęło zachowywać się w dość niekontrolowany sposób, gdy zobaczyło… swoje odbicie w lustrze. Na trwającym kilkadziesiąt sekund filmie widać kotkę, która prycha, fuka, stroszy się i skacze, a jednocześnie spogląda wojowniczym wzrokiem i próbuje wystraszyć „intruza”, którego widzi w lustrze.

Kot wpadł w furię. Nagranie stało się hitem internetu

– Hej, hej, już wystarczy – powiedziała nieco oszołomiona właścicielka zwierzęcia. 27-latka w rozmowie z MailOnline przyznała, że na nagraniu został uwieczniony pierwszy raz, gdy kotka zobaczyła swoje odbicie. Właścicielka zwierzęcia przyznała także, że kot ma wojowniczy charakter. – Nie znosi, gdy w jej otoczeniu są inne koty i często je atakuje. Bierze też udział w walkach z psami – opisała. Co ciekawe, 27-latka, aby nie doprowadzać kota do furii, postanowiła, że za każdym razem, gdy nie korzysta z lustra, będzie odwracała je przodem do ściany.