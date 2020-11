Wielki powrót psów do Białego Domu. To pierwszy taki przypadek w historii

Obecność czworonogów w Białym Domu nie jest niczym nadzwyczajnym. Właścicielami psów było wielu amerykańskich przywódców m.in. George Bush, Barack Obama czy Ronald Reagan. Tradycję przerwał Donald Trump. Po czterech latach zwierzaki ponownie przekroczą progi prezydenckiej siedziby. Joe i Jill Bidenowie są właścicielami dwóch czworonogów. Champ, który dołączyć do Bidenów w 2008 roku miał już okazję poznać zakamarki Białego Domu, gdy jego pan sprawował funkcję wiceprezydenta USA. Dla Majora, którego adoptowano w 2018 roku, będzie to zupełna nowość.

Komentatorzy podkreślają, że po przeprowadzce w styczniu 2021 roku zostanie jednocześnie pierwszym psem ze schroniska, który zamieszka w Białym Domu. Tym samym stanie się najważniejszym na świecie promotorem akcji „Adoptuj nie kupuj”, której celem jest zachęcenie potencjalnych właścicieli do przygarniania zwierzaków ze schronisk czy przytulisk. Zwierzaki mają już także swoje profile w mediach społecznościowych.

Biden: Przywróćmy psy do Białego Domu

Major przebywał w schronisku Delaware Humane Society. Do jego adopcji prezydenta elekta namówiła córka. Początkowo planowano stworzyć mu tylko dom tymczasowy, jednak Joe i Jill Bidenowie tak bardzo przywiązali się do owczarka niemieckiego, że postanowili adoptować go na stałe. Demokrata wielokrotnie zaznaczał, że jest wielkim miłośnikiem psów. Jednym z haseł jego kampanii wyborczej Bidena było „Let's put dogs back in the White House”, co można tłumaczyć jako „Przywróćmy psy do Białego Domu”.

