„Wszystko, czego potrzebuję to…”. Mama 5 dzieci szybko edytowała post

Chyba nie ma osoby, która nie kojarzy utworu „All I Want for Christmas Is You”. Lindsay Hay sparafrazowała ten znany tytuł, odnosząc się do sytuacji swojej rodziny. Kobieta szybko edytowała post, czym w rozbawienie wprowadziła internautów.

Lindsay Hay prowadzi konto w mediach społecznościowych w sposób, który przyciągnął już pół miliona internautów, a ich zaangażowanie widać w sekcji komentarzy. Można byłoby powiedzieć, że to zwyczajne konto, które niczym się nie wyróżnia. Jednak, to nie do końca prawda. Fakt, Lindsay pokazuje codzienne życie swojej rodziny, ale robi to w niezwykle atrakcyjny wizualnie sposób. Zdjęcia, które publikuje, są przemyślane, nie tylko kompozycyjnie, ale także dzieci, które często są głównymi bohaterami fotografii, mają specjalnie przygotowane stylizacje. Uśmiech na twarzy może wywołać np. zdjęcie czworaczków i ich starszego brata w mikołajowych strojach. Z fotografii bije niezwykle pozytywna energia, której rodzina Lindsay wydaje się mieć aż za dużo. Dodatkowym atutem Lindsay Hay jest jej poczucie humoru, którym wykazała się w jednym z wpisów na Instagramie. „Wszystko, czego potrzebuję na Święta to dziecko numer 6" – napisała, po czym edytowała udostępniony post. „Nie jestem w ciąży" – dodała, co wywołało radosne reakcje internautów. Post ten przypomnieli dokładnie po miesiącu użytkownicy mediów społecznościowych.

