„Nie da się być bardziej szczęśliwym”. Nagranie z pandami, które bawią się na śniegu, podbija sieć!

Zjazdy z górki, przewracanie się z boku na bok i tarzanie w śniegu – takie zachowanie gigantycznych pand zarejestrowały kamery. Trwającym niespełna minutę nagraniem podzieliło się Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Post zamieszczony na Facebooku cieszy się ogromną popularnością, o czym świadczą jego statystyki. Reakcję pod wpisem zostawiło ponad 190 tys. internautów, 21 tys. opublikowało komentarz, a 141 tys. zdecydowało się udostępnić treść dalej. Zabawę pand w zimowej aurze odnotowało wiele zagranicznych mediów, m.in. The Guardian oraz CNN.

„To jest naprawdę najlepsze. Dziękuję za to, że podzieliliście się tym nagraniem”, „Będę wracała do tego filmu, gdy będę potrzebowała się rozweselić”, „To przypomina mi moje zabawy na śniegu” – czytamy w komentarzach. „Uwielbiam to! One po prostu kochają śnieg”, „Gdy zobaczyłem to nagranie, zacząłem głośno się śmiać”, „Nie da się być bardziej szczęśliwym” – dodawali kolejni użytkownicy mediów społecznościowych.

