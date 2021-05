Królowa Elżbieta II szuka specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa. W ofercie padła stawka

Ogłoszenie o naborze do pracy w Pałacu Buckingham znalazło się na oficjalnej stronie królewskiej administracji. Królowa oferuje stałe zatrudnienie w wymiarze 37,5 godz. tygodniowo. Wynagrodzenie, na które może liczyć specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, mieści się w widełkach 50-60 tys. funtów (260-315 tys. złotych) na rok. Ostateczną wysokość wypłaty uzależniono od doświadczenia osoby, która otrzyma posadę.

Królowa rekrutuje do pracy. Kogo szuka?

Jakie obowiązki czekają pracownika Pałacu Buckingham? To m.in. monitorowanie sieci internetowej, identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i reagowanie na nie.

Przeprowadzając badania techniczne, będziesz identyfikować potencjalne ryzyka oraz sprawować kontrolę nad naszym sprzętem i oprogramowaniem, aby zapewnić nam bezpieczeństwo cybernetyczne i odporność (na ataki) - czytamy w opisie stanowiska.

Wymogi wobec pracownika Pałacu Buckingham

Zatrudniona osoba będzie podlegała Dyrektorowi ds. Bezpieczeństwa Informacji. W ramach swoich obowiązków będzie także prowadzić szkolenia dla innych pracowników, by zwiększyć ich świadomość co do cyberzagrożeń oraz opracowywać protokoły bezpieczeństwa.

Czego oczekuje królowa Elżbieta II od swojego przyszłego pracownika? Między innymi wykształcenia wyższego, najlepiej z certyfikatem CISSP/CISM, analitycznego podejścia, aktualnej wiedzy i szkoleń oraz nastawienia na współpracę.

Zgłoszenia można wysyłać do 26 maja, a rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się w czerwcu.

