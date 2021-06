Koniec wolnych mediów w Hongkongu. Tak Pekin rozprawił się z najpopularniejszą gazetą

To jest agonia resztek demokracji w mieście, które ciągle jeszcze uważane jest za finansową stolicą Dalekiego Wschodu. Popularny hongkoński tabloid pada pod naporem reżimu, krytykowanego na łamach gazety od jej wejścia na rynek w 1995 roku. Założyciel pisma, Jimmy Lai sam w dzieciństwie uciekł od komunistów do miasta, będącego wówczas brytyjską kolonią. Apple Daily, której nazwa nawiązuje do biblijnego zakazanego owocu, założył z pieniędzy, jakie zarobił, tworząc markę odzieżową Giordano, dalekowschodnią wersję H&M.

Obecnie Lai siedzi w więzieniu a podporządkowane Pekinowi sądy uparcie odmawiają mu prawa do wyjścia na wolność za kaucją.

Jego aresztowanie to efekt wejścia w życie napisanej w Pekinie ustawy, zacieśniającej komunistyczną kontrolę nad demokratyczną enklawą.

Wywołała ona wielomiesięczne protesty i zamieszki w Hongkongu, w czasie których Apple Daily była głównym medium opozycji.

Po spacyfikowaniu oporu mieszkańców miasta, władze w Pekinie przystąpiły do rozprawy z instytucjami, wspierającymi prawa obywatelskie. Rajd policji i zatrzymanie całego kierownictwa redakcji a także zablokowanie kont pisma zmusiło wydawcę do zakończenia działalności jednej z dwóch najpopularniejszych gazet codziennych w enklawie. Komunikat opublikowano z dwudniowym opóźnieniem z zagranicznych serwerów, bo te w Hongkongu zostały już zablokowane.