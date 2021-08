Przyrodni brat oczernia Meghan Markle. „Ona zrujnuje jego życie”

Meghan Markle niedawno świętowała 40. urodziny, a zaledwie kilka dni później po raz kolejny rozgorzała dyskusja o jej kontaktach z rodziną. Wszystko za sprawą przyrodniego brata żony księcia Harry’ego. Thomas Markle Jr. dołączył do uczestników Australia’s Big Brother VIP i już w spocie zapowiadającym produkcję powiedział kilka przykrych słów o Meghan Markle.

Przyrodni brat Meghan Markle o rozmowie z księciem Harrym

– Jestem bratem Meghan Markle – stwierdził na początku mężczyzna, a w dalszej części krótkiej wypowiedzi, jednym zdaniem zrelacjonował rozmowę, którą miał odbyć z księciem Harrym. – Powiedziałem mu, że ona zrujnuje jego życie – kontynuował Thomas Markle Jr.

twitter

Relacjom Meghan Markle z rodziną od dawna przyglądają się media. Niedawno ojciec Meghan Markle poinformował, że nie wyklucza, że będzie walczył w sądzie o prawa do widywania wnuków. Thomas Markle twierdzi, że przez rodzinne waśnie jego stan zdrowia bardzo się pogorszył i jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, to znaczy, jeśli córka nadal nie pozwoli mu na poznanie wnuków, skieruje sprawę do sądu.

Czytaj też:

Książę Harry wyda książkę ze wspomnieniami. Pisze o życiowych lekcjach