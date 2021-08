Chaos w Afganistanie. Talibowie przejmują kontrolę, ludzie uciekają w popłochu

Przypomnijmy, że w życie weszło uzgodnienie, na mocy którego amerykańskie i sojusznicze wojska opuściły Afganistan. Spowodowało to, że kontrolę w kraju przejęli talibowie, którzy w zastraszającym tempie zaczęli przejmować kolejne regiony. Z kraju uciekł prezydent Aszraf Ghani. Podobny scenariusz chcieli również wprowadzić w życie inni Afgańczycy, co doprowadziło do prawdziwego chaosu na lotnisku w Kabulu. Choć talibowie zapewnili, że nie będą wchodzić do domów i napastować cywili, czy też mścić się na osobach im niesprzyjających, to obietnice te wielu ekspertów uważa za niewiarygodne. Zgodnie z doniesieniami, talibowie na podbitych terenach już nakazują kobietom zakrywać się od stóp do głów. Podobno dochodzi również do masowych egzekucji afgańskich żołnierzy.

Afgańczycy w popłochu zaczęli więc ucieczkę z kraju, rozpoczynając gigantyczny szturm na lotnisko w Kabulu. Na nagraniach zamieszczonych w sieci widać dramatyczne momenty walki o miejsce w samolocie. Skalę wydarzeń, które rozegrały się na lotnisku widać również na zdjęciach satelitarnych.

Dantejskie sceny w Kabulu. Nie żyje co najmniej kilka osób

Z doniesień BBC wynika, że ruch lotniczy z Kabulem został całkowicie wstrzymany do odwołania. Choć obecne na miejscu wojska amerykańskie mają mieć zielone światło dla ewakuacji, talibowie przemieszczają się bardzo szybko, zajmując kolejne regiony i nie jest jasne, czy będą trzymać się ustaleń. Jak podaje agencja Reutera, w chaosie na lotnisku zginęło co najmniej 5 osób. Na razie nie udało się ustalić, czy śmierć nastąpiła podczas próby dostania się na pokład samolotu, czy też osoby te zostały trafione pociskami. BBC podaje, że amerykańskie wojsko użyło ognia do rozgonienia tłumów szturmujących samolot. To w wyniku takiego działania miały zginąć dwie lub trzy osoby – czytamy.

Według doniesień lokalnych mediów trzy osoby złapały się startującego amerykańskiego samolotu i zginęły wkrótce potem, spadając na dachy okolicznych domów. Wiele krajów zachodnich rozpoczęło loty ewakuacyjne z Kabulu, a ponad 60 państw wydało wspólne oświadczenie wzywające talibów do umożliwienia ludziom wyjazdu. Amnesty International wezwała z kolei społeczność międzynarodową do działania „w celu uniknięcia dalszych tragedii”.

Według CBS News, sytuacja na lotnisku w Kabulu jest na tyle dramatyczna, że Amerykanie mają rozważać opcję zapewnienia bezpieczeństwa tylko swoim obywatelom, pozostawiając Afgańczyków w tyle. Z uwagi na sytuację w Afganistanie, swój urlop przerwał prezydent USA Joe Biden.

