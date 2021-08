Chaos w Afganistanie. Joe Biden przerywa urlop, by wygłosić przemówienie

Jak podaje CNN, przebywający w letniej rezydencji w Camp David Joe Biden postanowił przerwać wakacje i wrócić do Białego Domu. Na godzinę 21:45 czasu polskiego planowane jest jego przemówienie do narodu – czytamy.

CNN podaje, że Biden miał przebywać na urlopie co najmniej do środy, jednak wydarzenia rozgrywające się w Afganistanie, skróciły jego wypoczynek. Wcześniej Biden powiadomił jedynie o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do zabezpieczenia ewakuacji na lotnisku w Kabulu. Jak dodaje na Twitterze dziennikarz ABC Luis Martinez, to nie koniec wsparcia ze strony USA. Do Kabulu mają się udać kolejni żołnierze.

Chaos w Afganistanie

Przypomnijmy, że po tym jak z Afganistanu wycofano amerykańskich żołnierzy, doszło tam do dramatycznych wydarzeń. Choć umowę w tej sprawie negocjowała jeszcze administracja poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa, to na czas kadencji Joe Bidena przypada ostateczna decyzja w tej sprawie.

W ciągu mniej niż tygodnia afgańscy talibowie przejęli 11 stolic prowincji. Talibowie wzywają mieszkańców, żeby nie bali się bojowników. Zapewnili, że nie będą oni wchodzić do domów i napastować cywili. Talibowie podkreślają też, że nie będą się mścić, ale obietnice te wielu ekspertów uważa za niewiarygodne. Zgodnie z doniesieniami talibowie na podbitych terenach nakazują kobietom zakrywać się od stóp do głów. Podobno dochodzi również do masowych egzekucji afgańskich żołnierzy.

Prezydent Afganistanu Aszraf Ghani uciekł z kraju. Z medialnych doniesień wynika, że na lotnisku w Kabulu dochodzi do szturmu na samoloty, którymi mieszkańcy chcą uciec z kraju. Przy wejściach do maszyn dochodzi do dantejskich scen. Jak podaje agencja Reutera, zginęło co najmniej 5 osób. Na razie nie udało się ustalić, czy śmierć nastąpiła podczas próby dostania się na pokład samolotu, czy też osoby te zostały trafione pociskami. „Wall Street Journal” informował, że co najmniej trzy osoby zginęły od strzału z broni palnej.

Media przekazały, że amerykańscy żołnierze oddawali strzały ostrzegawcze, które miały opanować sytuację w terminalu pasażerskim. Urzędnik ze Stanów Zjednoczonych tłumaczył, że chaos na lotnisku był tak wielki, że nie było innego sposobu, aby go okiełznać. Według doniesień lokalnych mediów trzy osoby złapały się startującego amerykańskiego samolotu i zginęły wkrótce potem, spadając na dachy okolicznych domów.

