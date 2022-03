Minister Rau w ONZ: Rosyjska agresja jest zagrożeniem istnienia samego OBWE

– Zwracam się dzisiaj do was z poczuciem pilności i imperatywu moralnego, by podjęć wszelkie możliwe wysiłki, mające na celu zatrzymanie agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. OBWE jest organizacją stworzoną jako platforma do zmniejszania napięć, wpływania na dialog, a także redukowania napięć, ryzyka eskalacji wojskowej i zapobiegania konfliktom – zaczął swoje wystąpienie polski minister.

– Od samego początku polskiego przewodnictwa moim celem było poszukiwanie kompromisu oraz dialogu pomiędzy stronami konfliktu – przypomniał. Mówił o jednostronnych żądaniach Rosji, podkreślał, że społeczność międzynarodowa nie jest wroga Rosji, a Zachód zawsze starał się współpracować z Rosją. Mimo zastrzeżeń Moskwa mogła w ramach OBWE zgłaszać swoje postulaty.

Konflikt Rosji z Ukrainą. Rau: Rosja grała na czas

Zbigniew Rau zwrócił uwagę, że Rosja miała w swoich rękach wszelkie niezbędne środki, by w pokojowy sposób przedstawiać swoje obawy i dochodzić swoich celów. Jego zdaniem jednak kraj ten od początku „grał na czas”, rozbudowując siły wojskowe przy granicach Ukrainy. Wspomniał, że wobec porażki taktycznej i strategicznej Kreml zmienił taktykę i zaczął atakować obywateli cywilnych i infrastrukturę, starając się „złamać ducha ukraińskiego narodu”.

– Jest to niegodne, przerażające i równa się terroryzmowi państwowemu. Szkoły, szpitale i przedszkola są wybierane jako cele dla broni zakazanej prawem międzynarodowym. Informacje o zabitych kobietach i dzieciach są straszne. Społeczność międzynarodowa posiada narzędzia, by pociągnąć do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych lub współpracujące z nimi osoby – przypomniał.

Rau o inwazji rosyjskiej: Bezstronność w takiej sytuacji nie może mieć miejsca

– W ostatnim czasie zostałem oskarżony przez Rosjan o brak bezstronności w wykonywaniu moich obowiązków przewodniczącego OBWE. Mogę tylko w jeden sposób odpowiedzieć na tego typu stwierdzenia. Bezstronność w sytuacji jednoznacznego naruszenia prawa humanitarnego nie może mieć miejsca, gdyż naszym obowiązkiem jest zachowanie w takich momentach przyzwoitości i uczciwości – podkreślał.

– Sprawcy będą rozliczeni za ich czyny, ale nas osądzą za to, w jaki sposób reagujemy na ich czyny. Nie możemy pozostać obojętni – podkreślał Rau. „Obojętność jest zawsze przyjacielem agresora. Pomaga jemu, a nie ofierze, której ból jest wzmocniony przez poczucie zapomnienia” – cytował Zbigniew Rau.

Minister Rau: To Rosja działa poza prawem i prowokuje izolację

– To Rosja podjęła decyzję, żeby działać poza granicami prawa międzynarodowego. To oni sprowokowali narastającą izolację ich kraju w stosunku do reszty świata. Społeczność międzynarodowa słusznie potępiła inwazję i wezwała do obrony Ukrainy – mówił. – Wojna jest wbrew interesom narodów rosyjskiego i białoruskiego i prowadzi do izolacji – powtarzał. Polski minister zapewnił, że drzwi do negocjacji są wciąż otwarte i wezwał Rosję do poszukiwania pokojowego zakończenia obecnego kryzysu. Stwierdził, że agresja Rosji stanowi zagrożenie dla samego istnienia OBWE.

