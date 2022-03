Tajemniczy wojskowy dron rozbił się w Rumunii, prokuratura wszczęła śledztwo. „Tylko Rosja takich używa”

Rumuńska prokuratura z rejonu Kluż-Napoka poinformowała, że wszczęła postępowanie w sprawie odnalezienia drona nieznanego pochodzenia, który rozbił się na terytorium Rumunii w północnym okręgu Bistrita-Nasaud.

„ Do tej pory pochodzenie samolotu nie zostało ustalone, a jego właściciel nie został zidentyfikowany ” – informowała prokuratura tuż po wszczęciu śledztwa. Śledztwo ma wyjaśnić, jak bezzałogowy samolot znalazł się w rumuńskiej przestrzeni powietrznej i kto nim sterował.

Rozbity wojskowy dron w Rumunii

Jak jednak wynika z informacji, które podaje Euronews za agencją Associated Press, znaleziony dron to wojskowy Orlan-10, który jest używany do takich zadań jak zbieranie danych wywiadowczych, wojna elektroniczna, czy namierzanie celów dla ataków artylerii i samolotów.

Dron nie nosił oznaczeń ani numeru identyfikacyjnego, ale jak podają zachodnie media, Rosja jest jedynym znanym operatorem tego typu bezzałogowych statków powietrznych.

Policja hrabstwa Bistrita poinformowała, że bezzałogowiec został odkryty przez młodego mężczyznę na polu w pobliżu jego domu.

Do zdarzenia doszło kilka dni po tym, jak dron Tu-141, jeszcze produkcji sowieckiej, po przekroczeniu granic Rumunii oraz Węgier, rozbił się w Chorwacji. Warto przypomnieć, że wszystkie te trzy kraje należą do NATO.

