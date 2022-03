Szczyt UE. Szefowa KE chce zaostrzać sankcje, Morawiecki o planie odejścia od rosyjskiego węgla, ropy i gazu

Po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że UE zaostrzy sankcje wobec Rosji. - W czwartek 24 marca prezydent Wołodymyr Zełenski opisał odwagę Ukraińców, którzy dzielnie stawiają opór wojskom rosyjskim. Mają za sobą całą UE. Zwiększymy nasze wsparcie dla Ukrainy, zaostrzymy sankcje i uwolnimy się od rosyjskich paliw kopalnych — oświadczyła Ursula von der Leyen.

Głos zabrał także Mateusz Morawiecki. - Zachowaliśmy jedność, utrzymaliśmy jedność. USA są zdeterminowane, aby naciskać na Rosję na zaprzestanie działań wojennych. Chodzi o to, aby w najbliższych dniach stworzyć kolejny, poważny pakiet sankcji. Polska była wśród państw, która proponowały najdalej idące sankcje. Domagamy się, aby jak najszybciej przestać kupować ropę, gaz i węgiel z Rosji - zadeklarował szef rządu.

Premier podkreślił, że Austria, Węgry, Niemcy i kilka innych krajów zachowywały wstrzemięźliwość wobec propozycji zgłoszonej przez Polskę. - Nie ma co ukrywać, że są stolice, które hamują proces odchodzenia od rosyjskich węglowodorów. My, na początku przyszłego tygodnia, przedstawimy plan odejścia od rosyjskiego węgla, ropy i gazu. Jestem przekonany, że inni pójdą naszym śladem - powiedział polityk PiS. Zdaniem premiera Władimir Putin traktuje wojnę i kryzys uchodźczy jako mechanizm szantażu. Widać to wyraźnie przez ceny gazu, prądu, ropy.

Stanowisko Ukrainy jest jasne: zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa, żadnych kompromisów w zakresie integralności terytorialnej. Ale Rosja trzyma się ultimatum. Aby stymulować bardziej konstruktywne podejście, potrzebujemy dwóch rzeczy: więcej sankcji i więcej pomocy wojskowej dla Ukrainy

Czytaj też:

TVN24: Tajemnicza wizyta Abramowicza w Polsce. Posługiwał się portugalskim paszportem