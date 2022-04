Wojna na Ukrainie. Rosja nakłada sankcje na brytyjskich polityków. Wśród nich dwoje premierów i była premier

Zakaz wjazdu do Rosji został nałożony na premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, minister spraw zagranicznych Liz Truss, sekretarza obrony Bena Wallace'a i 10 innych brytyjskich członków rządu i polityków. O nałożeniu zakazu poinformowało rosyjskie MSZ.

Wojna na Ukrainie. Sankcje na najwyższych urzędników

Rosyjskie MSZ poinformowało o nałożeniu sankcji personalnych w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej. Nałożenie zakazu wjazdu do Rosji dla 13 brytyjskich urzędników i polityków został uzasadniony „bezprecedensowymi wrogimi działaniami brytyjskiego rządu, wyrażającymi się w szczególności w nałożeniu sankcji na najwyższych urzędników Federacji Rosyjskiej” .

„Ten krok był odpowiedzią na nieokiełznaną kampanię informacyjno-polityczną Londynu, której celem było odizolowanie Rosji na arenie międzynarodowej, stworzenie warunków do powstrzymywania naszego kraju i zduszenia krajowej gospodarki” – czytamy w komunikacie. „Brytyjscy przywódcy celowo pogarszają sytuację wokół Ukrainy, dostarczając reżimowi w Kijowie śmiercionośną broń i koordynując podobne działania ze strony NATO. Niedopuszczalne jest też podżeganie Londynu, który silnie skłania nie tylko swoich zachodnich sojuszników, ale także inne kraje do wprowadzenia na szeroką skalę antyrosyjskich sankcji, które jednak są bezsensowne i przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego” – dodano.

Rosyjskie MSZ pisze o „rusofobicznym kursie władz brytyjskich”. „Ich głównym zadaniem jest wywołanie negatywnego nastawienia do naszego kraju, zerwanie stosunków dwustronnych niemal we wszystkich dziedzinach, szkodzi dobru i interesom samych mieszkańców Wielkiej Brytanii” – poinformowano. „Wszelkie ataki sankcyjne nieuchronnie uderzą w ich inicjatorów i spotkają się ze zdecydowaną odpowiedzią” – podkreślono .

Lista brytyjskich polityków objętych sankcjami. Ma być ich więcej

Pełna lista objętych sankcjami brytyjskich polityków.

Boris JOHNSON – premier; Dominic RAAB - Wicepremier, Minister Sprawiedliwości; Elizabeth TRUSS - Minister Spraw Zagranicznych; Ben WALLACE - Sekretarz Obrony; Grant SHAPPS - Minister Transportu; Priti PATEL - Minister Spraw Wewnętrznych; Rishi SUNAK - Minister Finansów; Kwasi KWARTENG - Minister Przedsiębiorczości, Energii i Strategii Przemysłowej; Nadine DORRIES - Minister Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu; James HEAPPEY – Zastępca Sekretarza Obrony; Nicola STURGEON – premier Szkocji; Suella BRAVERMAN – Prokurator Generalny Anglii i Walii; Theresa MAY – była premier.

Rosja zapowiada, że w najbliższym czasie lista ta zostanie rozszerzona o brytyjskich polityków i parlamentarzystów, którzy, zdaniem Moskwy, „przyczyniają się do podsycania antyrosyjskiej histerii, nakłaniania Zachodu do używania języka gróźb w dialogu z Moskwą oraz bezwstydnego podżegania kijowskiego neonazistowskiego reżimu” .

