NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Płonie skład amunicji w Rosji. Najnowsze informacje z 27 kwietnia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 26 kwietnia poinformowało o polskiej liście sankcyjnej. Na liście znalazły się podmioty prowadzące realne interesy na terenie Polski. Lista obejmuje m.in. Gazprom czy ACRON PAO i rosyjskiego oligarchę Wiaczesława Mosze Kantora, który posiada około 20 proc. udziałów w Grupie Azoty. Polskimi sankcjami zostaną też objęte podmioty sprowadzające węgiel z Rosji i węgiel z Donbasu, czy firmy: Novatek Green Energy, OAO PhosAgro i BELOIL Polska

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow oskarżył Polskę o to, że „chce wysłać swoje siły do Ukrainy pod flagami pokojowymi NATO”. Na kłamliwy przekaz przedstawiciela Kremla zareagował rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn

Prezydent Turcji Recep Erdoğan odbył kolejną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem ws. wojny na Ukrainie. W trakcie rozmowy, ze strony Putina padła niedwuznaczna sugestia, że Naddniestrze będzie kolejnym punktem zapalnym w tej wojnie

– Rozmowy z naszym partnerem niemieckim były bardzo ważne. Kanclerz Scholz jest również przekonany, że Ukraina musi wygrać tę wojnę – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji po spotkaniu z kanclerzem Niemiec. Szef rządu potwierdził też, że Polska otrzymała „groźby od Gazpromu” w sprawie wstrzymania dostaw gazu

Unia Metropolii Polskich opublikowała raport o obywatelach Ukrainy, którzy mieszkają obecnie w Polsce. Z raportu wynika, że w granicach Polski mieszka obecnie bez mała 3,3 mln Ukraińców, z czego 2,2 mln w miastach zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich

Polska, Litwa, Estonia i Grecja chciały z okazji Dnia Europy okazać solidarność z Ukrainą. Takie rozwiązanie krytykowały jednak Niemcy i Hiszpania, co wywołało zaskoczenie

8:27 twitter.com 8:11 Pracownia IBRiS postanowiła sprawdzić, jak Polacy oceniają działania polskich polityków w obliczu wojny na Ukrainie. Sondaż przeprowadzony na zlecenie Rzeczpospolitej jest zdecydowanie pozytywny dla Andrzeja Dudy. Z badania wynika, że głowę państwa dobrze ocenia 76,3 proc. badanych (18,8 proc. badanych uważa, bardzo dobrze, a 57,5 - raczej dobrze). Przeciwnego zdania jest 16,7 proc. ankietowanych (prezydenta raczej źle ocenia niespełna 10 proc. respondentów, a 6,7 proc. zdecydowanie źle) 7:56 Nexta publikuje nagranie z płonącego, rosyjskiego składu amunicji



twitter.com 7:45 twitter.com 7:40 Ukraiński sztab generalny: W obwodzie biełgorodzkim przy granicy z Ukrainą armia rosyjska rozmieściła dwa dywizjony rakiet Iskander-M, a w okolice Izium w obwodzie charkowskim przerzuciła dwie batalionowe grupy taktyczne wojsk desantowych 7:31 twitter.com 7:16 Agencja TASS poinformowała, że we wczesnych godzinach porannych w środę 27 kwietnia w rosyjskim mieście Biełgorod położonym blisko granicy z Ukrainą, było słychać strzały. Te doniesienia potwierdził na swoim profilu na Telegramie gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow



Z informacji przekazanych przez urzędników z Rosji wynika, że regionalny skład amunicji znajdujący się niedaleko wsi Stara Nelidowka stanął w płomieniach. Przyczyny pożaru pozostają na razie nieznane. Nie ma także doniesień o ofiarach. Wiaczesław Gładkow zapewnił, że żaden z cywilów nie ucierpiał w pożarze







Strzały w rosyjskim Biełgorodzie. Płonie regionalny skład amunicji 7:05 Prezydent Andrzej Duda złoży w środę wizytę w Pradze. W czeskiej stolicy ok. godz. 11.00 spotka się z prezydentem Milosem Zemanem oraz - ok. godz. 13.30 - z premierem Petrem Fialą. Głównym tematem rozmów będzie sytuacja na Ukrainie 6:45 Zełenski: Siły zbrojne Ukrainy są gotowe na ewentualny atak rosyjskiego wojska z terenu mołdawskiego separatystycznego regionu Naddniestrza 6:25 Gazprom od godziny 8 czasu polskiego całkowicie wstrzyma dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Rosyjska spółka poinformowała, że powodem jest odrzucenie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) płatności za gaz w rublach 6:21 Jak informuje BBC, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss zaapeluje dziś o przekazanie Ukrainie samolotów bojowych. 6:15 Dziś odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat zbrodni wojennych Rosji w Ukrainie, zainicjowane przez Francję i Albanię

Dworczyk dla „Wprost”: Część niemieckich polityków to osoby współwinne wojnie