Polska będzie się domagać reparacji. Błyskawiczna odpowiedź niemieckiego MSZ

„Stanowisko niemieckiego rządu nie uległo zmianie, sprawa reparacji została zakończona” – poinformował agencję Reuters rzecznik niemieckiego ministerstwa.

„Polska już dawno, bo w 1953 roku zrzekła się dalszych reparacji i kilkakrotnie potwierdzała to zrzeczenie. To podstawowa podstawa dzisiejszego porządku europejskiego. Niemcy ponoszą odpowiedzialność polityczną i moralną za II wojnę światową” – dodał rzecznik prasowy.

Na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano w czwartek raport na temat strat, jakie nasz kraj poniósł w związku z agresją i okupacją nazistowskich Niemiec w czasie II wojny światowej. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki oraz Elżbieta Witek. Jak tłumaczył Andrzej Mularczyk, prace nad dokumentem trwały od września 2017 roku. – Raport został przygotowany przez zespół ok. 30 naukowców – historyków, ekonomistów, rzeczoznawców majątkowych – oraz 10 recenzentów – mówił poseł PiS.

Raport Polski ws. reparacji od Niemiec. Padła kwota

Z dokonanych wyliczeń wynika, że suma polskich strat w wyniku agresji i okupacji Niemiec wynosi ponad 6 bilionów złotych. Podczas prezentacji raportu prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że rząd Polski będzie domagał się reparacji w takiej kwocie od Niemiec.

– Suma jaka została przedstawiona była obliczona przez najbardziej ograniczoną metodą, można powiedzieć, że najbardziej konserwatywną. Mogłaby być większa. To ogromna suma – sześć bilionów dwieście miliardów złotych. Takie odszkodowania są spłacane latami. Jest to suma do udźwignięcia dla niemieckiej gospodarki (...) Wiele państw uzyskało odszkodowanie od Niemiec, natomiast Polska nie uzyskała. Brak inicjatywy w tej sprawie był luką. Jeżeli państwo ma być poważnym, chroniącym swoje interesy, musi podjąć ten temat – tłumaczył Kaczyński.

