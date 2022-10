Burza po słowach skrajnie prawicowego prezydenta Brazylii. Poczuł „pożądanie” do nastolatki

W Brazylii trwa kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich pomiędzy starającym się o reelekcję skrajnie prawicowym Jairem Bolsonaro a lewicowym Lulą da Silvą. Do decydującego głosowania dojdzie 30 października. Obecna głowa państwa przegrała w pierwszej turze, a sondaże pokazują, że dystans się utrzymuje.

Burza podczas kampanii. Jair Bolsonaro o „pożądaniu” do nastolatki

W Brazylii głośno jednak od kilku dni o filmie z udziałem Bolsonaro. Na nagraniu prezydent opowiedział, że „rok temu wsiadł na motocykl i pojechał do jednej z biednych dzielnic stolicy kraju, gdzie spotkał trzy lub cztery piękne dziewczynki w wieku 14-15 lat” – podaje AFP. Bolsonaro przyznał, że „poczuł pożądanie” i zapytał się, czy może wejść do ich domu, a po uzyskaniu zgody spotkał tam 15 lub 20 Wenezuelek w podobnym wieku, które „szykowały się w sobotę”.

Brazylijski polityk kontynuował, że nastolatki przygotowywały się do „zarabiania na życie” sygnalizując, że są prostytutkami. – Czy tego chcemy dla naszych córek i wnuczek? Tak się to kończy, jak władze podejmują złe wybory – stwierdził Bolsonaro sugerując, że jeśli Brazylia wybierze Lulę, to kraj spotka ten sam los, co pogrążoną w kryzysie Wenezuelę. Prezydent został oskarżony o pedofilię, a historia zaczęła bić rekordy popularności w sieci.

Wybory prezydenckie w Brazylii. Lula da Silva komentuje kontrowersyjne nagranie kontrkandydata

Bolsonaro został powszechnie skrytykowany. Nagranie wykorzystał podczas debaty prezydenckiej jego kontrkandydat. – Poczuł pożądanie do 14-letniej dziewczynki? Czy to ten mężczyzna, który broni rodziny? – pytał Lula. Prezydent Brazylii odniósł się do sytuacji w towarzystwie żony. – Jeśli moje słowa, które zostały wyrwane z kontekstu w złej wierze, zostały w jakiś sposób źle zinterpretowane lub spowodowały dyskomfort u naszych wenezuelskich sióstr, to przepraszam – powiedział.

Bolsonaro dodał w nagraniu, że „jego zobowiązaniem zawsze było pomaganie wszystkim ludziom uciekającym przed dyktaturami w dowolnym miejscu na świecie”. Zapewnił również, że była minister ds. kobiet Damares Alves „prawie natychmiast” zbadała sprawę nastolatek i ustaliła, że nie były one prostytutkami. Prezydent podsumował, że odwiedził dziewczynki, które „odbudowują swoje życie i pomagają wenezuelskim uchodźcom w znalezieniu pracy i integracji”.

Czytaj też:

Zacięta rywalizacja o przywództwo w Brazylii. Bolsonaro straci władzę?Czytaj też:

Incydent w czasie kampanii wyborczej Bolsonaro. Ktoś chciał zaatakować prezydenta?