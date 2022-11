Eksplozja rakiety na terytorium Polski. Tak zareagowały światowe media

Do eksplozji w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim doszło około godziny 15:40 we wtorek 15 listopada. Jak przekazywał w pierwszych informacjach rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, starszy kapitan Marcin Lebiedowicz, pocisk spadł na teren suszarni zbóż i zniszczył ciągnik. Na skutek wybuchu zmarły dwie osoby. Tuż po zdarzeniu sekretarz gminy Dołhobyczów podkreślał, że nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się w Przewodowie.

Wstępne ustalenia sugerują, że pocisk produkcji rosyjskiej, który spadł w Przewodowie, został wystrzelony przez ukraińskie siły w kierunku nadlatującej rosyjskiej rakiety – poinformowało Associated Press, powołując się na trzech amerykańskich urzędników. Ukraińcy mieli próbować bronić się przed rosyjską salwą wymierzoną w ich infrastrukturę energetyczną.

Wybuch w Przewodowie. Premier Morawiecki apeluje o spokój

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o spokój i zapewnił, że polskie służby wspólnie z międzynarodowymi ekspertami pracują nad wyjaśnieniem okoliczności wybuchu. – Musimy być gotowi na wszelkie fake newsy. To broń, którą Moskwa posługuje się od wielu lat, a w ostatnich latach szczególnie. Słuchajmy komunikatów rządu oraz naszych sojuszników. Bądźmy rozważni, nie dajmy sobą manipulować. Musimy opierać się na faktach. Musimy być razem. Razem jesteśmy bezpieczni i nie damy się zastraszyć – zapewniał.

Rakieta spadła na Polskę. Duda rozmawiał z Bidenem

Na pilną rozmowę z Joe Bidenem zdecydował się prezydent Andrzej Duda. Biały Dom przekazał w komunikacie, że w czasie rozmowy amerykański przywódca „złożył głębokie kondolencje” z powodu śmierci dwóch obywateli Polski w Przewodowie. „Prezydent Biden zaoferował pełne wsparcie USA i pomoc w polskim śledztwie” – podkreślano. Później prezydent USA Joe Biden powiedział, że jest „mało prawdopodobne”, aby pocisk został wystrzelony z Rosji.

Eksplozja w Przewodowie. Komunikat polskiego MSZ i reakcja Rosji

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oficjalnym komunikacie poinformowało, że na nasze terytorium spadł pocisk produkcji rosyjskiej. W związku z tym wezwało do siebie ambasadora Federacji Rosyjskiej i zażądało szczegółowych wyjaśnień. Rosja zajęła już własne stanowisko. Przedstawiciele tamtejszego Ministerstwa Obrony zapewnili, że „zdjęcia, na których widać fragmenty pocisków, opublikowane przez polskie media, nie mają nic wspólnego z rosyjską bronią”. Poinformowali też, że nie było tego dnia ataków w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej.

Rakieta spadła na Przewodów. Jak opisały to światowe media?

Postanowiliśmy sprawdzić, jak na zdarzenia z Przewodowa zareagowały portale informacyjne na świecie. Wiele z nich informację z Polski umieściło na dalszych miejscach. Niektóre jednak nadały wadze dużą sprawę i pokusiły się o analizy zagrożeń płynących z tej sytuacji.

CNN

Rakieta rosyjskiej produkcji spadła w granicach Polski. CNN przypomina, że chodzi o członka NATO. Cytuje prezydenta Bidena, mówiącego o „mało prawdopodobnej” roli Rosji.





BBC

Te same słowa Bidena przytaczane są też przez BBC.





TASS

Rosyjska rządowa agencja informacyjna pisze o reakcji NATO oraz polskiego MSZ na sytuację w Przewodowie.





Al-Dżazira

Arabska Al-Dżazira donosi o globalnym niepokoju po tym, jak rosyjska rakieta spadła na polską wieś.





Washington Post



„Zachód wspiera śledztwo w sprawie wybuchu w Polsce”



Die Welt



Niemieckie Die Welt pisze o „przebudzeniu” kanclerza Scholza po upadku rakiety w Przewodowie.



Fox News

„Świat patrzy” – pisze amerykański Fox News i informuje, że polski prezydent sprawdza obietnice artykułu czwartego traktatu o NATO.









Sky News

O artykule czwartym donosi też brytyjski portal Sky News.





Guardian

W analizie zamieszczonej na portalu „Guardiana” czytamy, że eskalacja jest mało prawdopodobna, ale ryzyko starcia NATO i Rosji jest realne.





Le Figaro o rakiecie w Przewodowie

Francuzi przytaczają zapewnienia Amerykanów o tym, że Pentagon będzie bronił każdego centymetra terytorium NATO.





El Mundo o rakiecie w Przewodowie

Hiszpanie cytują komentarz Joe Bidena.





CGTN

China Global Television Network podaje słowa prezydenta Dudy, mówiące o braku konkretnych dowodów na to, kto wystrzelił rakietę.





Xinhua o rakiecie w Przewodowie

Największa chińska agencja na swojej anglojęzycznej stronie nie podaje informacji o wydarzeniu w Polsce.







