Ciekawy przypadek Koreańczyków z Południa. Oficjalnie staną się młodsi

Korea Południowa przyjęła w czwartek szereg ustaw o zniesieniu tradycyjnej metody liczenia wieku w kraju i przyjęcia międzynarodowego standardu w sądownictwie oraz administracji. Zmiana sprawi, że obywatele tego kraju w oficjalnych dokumentach staną się o rok lub nawet dwa lata młodsi np. w przypadku osób urodzonych 31 grudnia.

Zmiany mają wejść w życie w czerwcu 2023 r. – poinformowała południowo koreańska agencja prasowa Yonhap. Wówczas wszystkie systemy wiekowe zostaną ujednolicone do jednego, uznawanego na całym świecie, gdzie wiek opiera się na dacie urodzenia.

Korea Południowa zmieni sposób liczenia wieku

Obecnie w Korei Południowej obowiązują trzy systemy wiekowe. Najczęściej w życiu codziennym stosowany jest obecnie tzw. wiek koreański, zwany także Hanguk-nai. Zgodnie z nim osoba kończy 1. rok życia w dniu urodzenia, a do jej wieku dodaje się kolejny rok wraz z nadejściem 1 stycznia. System swoimi korzeniami sięga tradycji chińskiej, mimo że w Chinach się już go nie stosuje.

W drugim systemie rok dodaje się do wieku osoby w pierwszym dniu nowego roku. Dzieci rodzą się w wieku 0 i kolejne lata zyskują z 1 stycznia. Np. dziecko urodzone w grudniu 2022 r. dwa lata będzie miało w styczniu 2024 r. a nie dopiero w grudniu 2024 r.

Koreańczycy z Południa dołączają do międzynarodowego standardu

Trzeci z systemów to ten uznawany na całym świecie, w którym wiek osoby określa się na podstawie daty urodzenia. Używa się go do ustalenia wieku potrzebnego do poboru do wojska czy momentu, od kiedy dana osoba może legalnie pić alkohol lub palić papierosy. Od lat 1962 r. jest on stosowany w dokumentach medycznych czy prawnych.

Zmianę metody liczenia wieku obiecał w kampanii wyborczej prezydent Yoon Suk-yeol. Według krytyków różne systemy mogą powodować zamieszanie w świadczeniu usług socjalnych, medycznych oraz administracyjnych czy powodować niepotrzebne koszty społeczne.

