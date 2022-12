Ważny ruch w USA. „Pomoże zapobiec wywracaniu do góry nogami życia kochających się par”

W czwartek 8 grudnia Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych ostatecznie zatwierdziła nowe przepisy, które „zapewniają federalne uznanie małżeństw osób tej samej płci”. 258 polityków głosowało za, 169 – przeciw. Wszyscy obecni podczas głosowania Demokraci połączyli swoje siły z 39 Republikanami, popierając zapisy. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Joe Bidena.

Jak podaje Reuters, tego typu rozwiązanie prawne zyskało aprobatę środowisk opowiadających się za tolerancją i różnorodnością we wszystkich sferach życia. – Ustawodawstwo pomoże zapobiec wywracaniu do góry nogami życia kochających się par przez prawicowych ekstremistów – powiedziała jeszcze przed głosowaniem Nancy Pelosi, spikerka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Z kolei Jim Jordan, członek Partii Republikańskiej, stwierdził, że ustawa jest „niebezpieczna i prowadzi kraj w złym kierunku”.

Jednopłciowe małżeństwa w USA. Izba Reprezentantów podjęła decyzję

Sąd Najwyższy w USA zalegalizował małżeństwa osób tej samej płci w swoim orzeczeniu w sprawie Obergefell v. Hodges z 2015 roku, ale zwolennicy uchwalenia wcześniej wspominanej ustawy, którą określa się ustawą o „poszanowaniu małżeństwa”, przekonywali, że jest ona konieczna na wypadek, gdyby SN zweryfikował swoje stanowisko.

Wysiłki zmierzające do uchwalenia ustawy o „poszanowaniu małżeństwa” zostały zapoczątkowane kilka miesięcy temu po tym, gdy Sąd Najwyższy USA uchylił przełomowe orzeczenie ze sprawy Roe vs. Wade z 1973 roku i zlikwidował tym samym konstytucyjne prawo do aborcji. Taki ruch oznaczał, że poszczególne stany będą mogły stosować własne rozstrzygnięcia, w tym zakazać przerywania ciąży. Sprawa wywołała burzę i wywołała kolejne kroki polityków.

