Benedykt XVI nie żyje, żegnają go światowi przywódcy. „Historia go nie zapomni”

Benedykt XVI zmarł w sobotę 31 grudnia o godzinie 9:34 w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie w wieku 95 lat. Ciało papieża emeryta zostanie wystawione w bazylice św. Piotra od 2 stycznia. Pogrzeb odbędzie się 5 stycznia o godz. 9:30 na Placu św. Piotra. Josepha Ratzingera papieża pożegnał cały świat. Głos zabrali m.in. polscy politycy. Hołd Benedyktowi XVI oddali również przywódcy z całego globu.

„Jako »niemiecki« papież Benedykt XVI był szczególnym przywódcą Kościoła, nie tylko w tym kraju. Świat traci formacyjną postać, niepokorną osobowość i mądrego teologa. Moje myśli są z papieżem Franciszkiem” – skomentował kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Śmierć Benedykta XVI. Kondolencje ze świata

„Odejście papieża Benedykta mnie zasmuciło. Kieruję wyrazy współczucia do wszystkich katolików. Swoją rezygnacją dał mocny sygnał. Widział siebie przede wszystkim jako sługę bożego i jego Kościoła. Kiedy jego siła fizyczna osłabła, kontynuował służbę dzięki mocy swoich modlitw” – napisała szefowa KE Ursula von der Leyen.

„Moje myśli są z katolikami Francji i całego świata, opłakującego odejście Jego Świętobliwości Benedykta XVI, który z duszą i inteligencją pracował na rzecz braterskiego świata” – zaznaczył prezydent Francji Emmanulem Macron.

Benedykt XVI nie żyje. „Był wielkim teologiem”

Zasmucony śmiercią Josepha Ratzingera jest brytyjski premier. „Był wielkim teologiem, którego wizyta w Wielkiej Brytanii w 2010 r. była historycznym momentem, zarówno dla katolików, jak i niekatolików w całym naszym kraju. Moje myśli są dziś z katolikami w Wielkiej Brytanii i na całym świecie” – podkreślił Rishi Sunak.

Prezydent Włoch ocenił, że śmierć byłej głowy Kościoła katolickiego jest „żałobą dla jego kraju”. „Jego delikatność i mądrość przyniosły dobro naszej wspólnocie i całej społeczności międzynarodowej. Z oddaniem służył sprawie Kościoła w nieznanej roli emerytowanego papieża. Z wdzięcznością patrzymy na jego świadectwo i wzór” – skomentował Sergio Mattarella.

Włochy pogrążone w żałobie

Według szefowej włoskiego rządu 95-latek był „gigantem wiary i rozumu”. „Poświęcił swoje życie służbie Kościołowi. Przemawiał i będzie to robić dalej, do serc i umysłów ludzi z wielką głębią duchową i kulturalną swojego nauczania. Historia go nie zapomni” – dodała Giorgia Meloni.

Przewodnicząca PE Roberta Metsola przypomniała słowa emerytowanego papieża z okazji Światowych Dni Młodzieży w 2011. – Nie bój się na światła ani przyszłości, ani swojej słabości – powiedział wtedy Benedykt XVI.

