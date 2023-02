Król Karol III ma twardy orzech do zgryzienia. Znalazł się w „sytuacji niemożliwej”

Koronacja króla Karola III odbędzie się 6 maja 2023 r. w opactwie Westminster. BBC poinformowało, że uroczystość będzie znacznie krótsza niż koronacja Elżbiety II, która trwała przeszło trzy godziny. Ma w niej wziąć udział także znacznie mniej gości – w 1953 roku do Londynu przyjechało ponad 8000 osób.

Król Karol III w „sytuacji niemożliwej”

Przygotowania do koronacji trwają w czasie, gdy rodziną królewską wstrząsają kolejne awantury. Do wzrostu napięcia przyczyniła się ostatnio autobiografia księcia Harry'ego, która trafiła do księgarń na początku stycznia. Na jaw wyszły między innymi konflikty między synami króla. W związku z tym, zdaniem królewskiej ekspertki i redaktorki „Mail on Sunday” Charlotte Griffiths, Karol III znalazł się w "sytuacji niemożliwej", bo jest rozdarty między Harry'm a Williamem. – Dodatkową komplikacją jest to, że Karol martwi się o Williama, ponieważ wygląda na to, że ten nie chce tam Harry'ego, więc musi zadowolić obie strony, co jest niemożliwe – powiedziała.

Ekspertka stwierdziła, że rozumie dlaczego król może w tej sytuacji zwrócić się po pomoc do arcybiskupa Canterbury. – To niemożliwa sytuacja, widać, dlaczego chcą strony trzeciej – dodała. Z kolei redaktorka „Royal Daily Mail” Rebecca English stwierdziła, że naprawienie relacji w rodzinie królewskiej może przekraczać możliwości przywódcy kościoła.

Koronacja króla. Ujawniono szczegóły

Pałac Buckingham ujawnił, że koronacji dokona arcybiskup Canterbury Justin Welby. Wraz z Karolem III koronowana jako królowa-małżonka zostanie też jego żona Camilla. Przed nabożeństwem para królewska przejedzie z Pałacu Buckingham do Opactwa Westminsterskiego w procesji nazywanej Procesją Króla. Po zakończeniu mszy wraz z innymi członkami rodziny królewskiej Karol i Camilla wezmą udział w Procesji Koronacyjnej, która ma znacznie bardziej uroczysty charakter. Następnie monarcha, jego żona i inni royalsi będą pozdrawiać zgromadzonych poddanych z balkonu Pałacu Buckingham.

Dzień później – w niedzielę – w Windsorze zostanie zorganizowany specjalny koncert koronacyjny. Na razie nie ujawniono nazwisk gwiazd, które wystąpią. Wiadomo jedynie, że oprócz znanych muzyków wystąpi specjalnie stworzony chór koronacyjny, złożony z przedstawicieli lokalnych chórów z całego kraju. Mają w nim zaśpiewać przedstawiciele uchodźców, osób LGBT oraz głuchoniemych – w tej sposób wydarzenie ma być bardziej inkluzywne. Na zakończenie show Karol i Camilla będą podziwiać specjalny pokaz świetlno-laserowy.

