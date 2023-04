Strzelanina we Francji. Co najmniej trzy osoby nie żyją

Marsylia słynie z wyjątkowo urokliwej śródziemnomorskiej architektury. Północne, gęsto zaludnione dzielnice miasta należą jednak do najbardziej zaniedbanych obszarów miejskich we Francji. Są także prawdziwym rajem dla dilerów narkotyków. Sytuacja jest do tego stopnia poważna, że Emmanuel Macron przygotował we wrześniu 2021 roku plan pomocy Marsylii w walce z przestępczością i ubóstwem. Zakładał on dofinansowanie w wysokości blisko 1,5 miliarda euro.

Strzelanina we Francji. Trzy osoby nie żyją

Jak się jednak okazuje, sytuacja w Marsylii nadal jest daleka od spokojnej. Członkowie gangów narkotykowych walczą między sobą o dominację. W sobotę 1 kwietnia w wymianie ognia między gangami ranne zostały cztery osoby.

Dzień później doszło do trzech kolejnych strzelanin. W pierwszej zginęły dwie osoby a jedna została ciężko ranna. W tym samym czasie w innej strzelaninie rannych zostało sześć osób. Jedna z nich jest w krytycznym stanie. W kolejnej jedna osoba zginęła a trzy zostały ciężko ranne. Z ustaleń francuskich mediów wynika, że zginęło trzech mężczyzn w wieku 16, 23 i 29 lat. Tym samym bilans osób zabitych w tym roku w strzelaninach w Marsylii wzrósł do 13.

Czytaj też:

Europejska stolica banuje hulajnogi elektryczne. Mieszkańcy mają dośćCzytaj też:

Z ministerstwa na okładkę Playboya. Poruszenie we Francji