Złoty pociąg runął z nasypu. Nie znajdował się w Polsce

To miejsce nie wygląda zwyczajnie na mapie, ale kryje w sobie prawdziwe historyczne tajemnice. W malowniczej Bretanii we Francji, niedaleko niewielkiego miasteczka Tregron, w 1945 roku doszło do wydarzenia, które do dziś fascynuje poszukiwaczy przygód.

Tajemnica „złotego pociągu” we Francji

Z nasypu kolejowego runął „złoty pociąg” pełen niemieckiego sprzętu pancernego. Dziś po nim pozostały jedynie fragmenty, ale dla eksploratorów to prawdziwy skarb.

Nie chodzi tu jednak o złoto w tradycyjnym sensie. Największą wartością są części pojazdów: gąsienice, przekładnie, pancerze i inne elementy, które przez dekady spoczywały w zapomnieniu. To one przyciągają projekt Tankhunter i pasjonatów historii wojskowości.

Upadek pociągu miał dramatyczny charakter – według relacji, wykolejenie spowodował francuski ruch oporu. Scena została nawet wykorzystana w filmie „Bataille du Re” – dziesiątki pojazdów spadających i rozbijających się o siebie robiły wrażenie. Eksploratorzy mówią zgodnie, że „to miejsce pozwala odtworzyć dramatyczną chwilę sprzed lat a każdy fragment metalu to część prawdziwej historii”.

Runął z nasypu pełen sprzętu. To raj dla poszukiwaczy historii

Teren nadal zachwyca i jednocześnie utrudnia eksplorację. Strome zbocza, gęste zarośla i drzewa wymagają ostrożności, ale nie odstraszają miłośników historii.

W ziemi wciąż można natrafić na fragmenty Marderów, pojazdów SDKFZ czy Demagów – dla wielu to tylko zardzewiały metal, dla nich to bezcenne ślady przeszłości. Choć odnalezienie całych maszyn jest praktycznie niemożliwe, każde odkrycie może przyczynić się do rekonstrukcji historycznego sprzętu.

Dla tych, którzy chcą poczuć klimat II wojny światowej bliżej, już 1 maja w Kłaninie odbędzie się Panzer Weekend. Na miejscu będzie można zobaczyć legendarne maszyny – Shermana, T-34 czy niemieckie działa szturmowe.

Czytaj też:

