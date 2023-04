13-latek zebrał 1,3 mln zł na ukraińskie dzieci w Polsce. Ma już kolejny cel

Dzięki internetowej licytacji 13-letni chłopiec z Wielkiej Brytanii zebrał na ukraińskie dzieci 250 tys. funtów, czyli równowartość ponad 1,3 mln zł. Wyrzeźbiona przez niego miska została sprzedana przy pomocy organizacji charytatywnej Save the Children.

13-lastek zebrał 1,3 mln zł na dzieci

13-latek podkreślał, że do stworzenia miski zainspirowała go wizyta w warszawskiej szkole, w której wspiera się ponad 450 dzieci z Ukrainy. – To było naprawdę interesujące, poznawać ich kulturę i doświadczać jej z pierwszej ręki – mówił.

– Graliśmy w kilka tradycyjnych ukraińskich gier planszowych i strasznie ograli mnie w ping-ponga – dodawał. Gabriel Clark podkreślał, że najbardziej uderzyło go to, iż napotkane dzieci bardzo przypominały mu jego samego ze znajomymi.

Gabriel Clark: Dzieci potrzebują naszego wsparcia

Brytyjskie media chętnie nagłaśniały inicjatywę młodego stolarza. Wywiad z 13-latkiem przeprowadziła m.in. stacja Sky News. O jego „Misce dla Ukrainy” informowały największe portale na Wyspach.



– Mam wrażenie, że dzieci mogą być czasami niedoceniane i potrzebują naszego wsparcia. One nie są w stanie pracować, aby zarobić pieniądze i same sobie w ten sposób pomóc. Na świecie jest wiele problemów, dlatego jeśli mogę jakoś przyczynić się do rozwiązania części z nich, to chcę spróbować – mówił dla portalu telewizji Sky News.

Nowy cel Gabriela Clarka

Najnowszy projekt młodego Brytyjczyka wspierać będzie dzieci m.in. ze wschodniej Afryki. Wykonanie kolejnej miski zajęło 10 godzin i wiązało się z podróżą do Newcastle po nieco większą tokarkę, niż ta posiadana przez chłopca w domu.

Nowa miska zrobiona jest z trzech rodzajów drewna: jesionowego oraz afrykańskich sapele i zebrano. Zbiórka na ten cel zakończy się 14 kwietnia, a zgromadzone środki rozdysponuje ta sama organizacja charytatywna – Save the Children.

