Popularna tiktokerka zdradziła sekret norweskich łóżek. Jej filmik stał się hitem

Popularna hiszpańska tiktokerka Carla mieszka na co dzień w Norwegii. Na swoim profilu chętnie dzieli się ciekawostkami z życia w nordyckim kraju. Jak się okazuje, wiele zwyczajów jest zupełnie innych niż te, do których była przyzwyczajona gdy jeszcze mieszkała w Hiszpanii.

Popularna Tiktokerka zdradziła sekret Norwegów

W jednym z ostatnich nagrań Carla przyznała, że po przyjeździe do Norwegii wyjątkowo zaskoczyło ją używanie pojedynczych kołder, również na podwójnych łóżkach. – Na początku myślałam, że to zwykła pomyłka, ale potem zobaczyłam, że to bardzo głęboko zakorzeniona tradycja, której korzenie sięgają epoki Wikingów, kiedy każdy spał we własnej skórze – opowiadała na filmiku zamieszczonym w sieci.

Carla wyjaśniła, że zwyczaj spania pod jednoosobową kołdrą została utrzymana w Norwegii z dwóch głównych powodów. – Norwegowie bardzo cenią sobie swoją przestrzeń osobistą, co znajduje odzwierciedlenie nawet w ustawieniu ich łóżek. Dzięki pojedynczej kołdrze każda osoba może cieszyć się własną pościelą – podkreśliła.

Nie bez wpływu są także niskie temperatury, którymi charakteryzuje się Norwegia. – Gdy jest zimno, każdy woli sobie sam regulować poziom grzania i nie chce być w tym aspekcie zależny od innych – wyjaśniła tiktokerka.

Hiszpanka przyznała, że chociaż w pełni rozumie ten norweski zwyczaj, to jednak nie zamierza wcielać go do swojego życia. – Nie przekonuje mnie to, bo lubię przytulać się do mojego chłopaka w nocy – przyznała.

Skandynawska metoda snu – co to jest?

Zwyczaj, o którym opowiedziała Carla, to tzw. skandynawska metoda snu. Poleca ona na tym, że w łóżku podwójnym najczęściej śpi się pod dwiema kołdrami. Taki sposób spania jest popularny m.in. w Danii Szwecji oraz Norwegii. Co ciekawe, to właśnie te kraje mogą się poszczycić najwyższym wskaźnikiem jakości snu wśród obywateli.

W ten sposób – przy dwóch kołdrach – każda osoba ma zapewnioną podczas snu zdecydowanie większą swobodę. Dodatkowo pary unikają walk o kołdrę i minimalizują zakłócenia snu przez partnerów. Jest ona szczególnie przydatna dla osób, który zdecydowanie różnią się od partnera pod względem wrażliwości na temperatury.

