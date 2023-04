Szczerski na forum ONZ: Wzywam Rosję do wydania wraku Tupolewa

W poniedziałek 10 kwietnia podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ Stały Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku Krzysztof Szczerski przypomniał społeczności międzynarodowej o zbrodni katyńskiej. – W pierwszych dniach kwietnia wspominamy jeden z najtragiczniejszych momentów we współczesnej historii Polski – zbrodnię katyńską. W 1940 roku na rozkaz Józefa Stalina, NKWD przeprowadziła serię masowych egzekucji blisko 22 tysięcy jeńców wojennych: polskich oficerów i przedstawicieli inteligencji – powiedział.

13. rocznica katastrofy smoleńskiej. Szczerski wezwał Rosję do zwrócenia wraku samolotu

Krzysztof Szczerski w 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej wezwał Rosję do zwrócenia wraku samolotu, którym polska delegacja leciała, aby uczestniczyć w uroczystości obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. – Wzywam Rosję do wydania brakującego dowodu, do zwrotu wraku samolotu należącego zgodnie z prawem międzynarodowym do Polski oraz do umożliwienia pracy polskim śledczym w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które doprowadziły do katastrofy tak szczególnej dla tragicznej historii naszego regionu – powiedział Stały Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku.

10 kwietnia 2023 roku przypada 13. rocznica katastrofy smoleńskiej. Tradycyjne obchody zostały przełożone ze względu na okres wielkanocny. Pod koniec marca sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że zarówno partyjne jak i państwowe obchody, organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, zostały przesunięte na niedzielę 16 kwietnia. – Będzie tak jak rok temu. Będzie poranna msza święta, później Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Wieczorem kolejna msza, przemarsz i wystąpienie prezesa Kaczyńskiego – zapowiedział.

Czytaj też:

Ostatnie zdjęcie męża Joanny Racewicz. „Czas nie leczy ran. Nie zabliźnia”Czytaj też:

Zełenski zamieścił wpis po polsku. Tak napisał o katastrofie smoleńskiej