Zbliża się druga koronacja Karola III. W imprezie weźmie udział 30 tys. gości

Przypomnijmy: 6 maja w Opactwie Westminsterskim w Londynie odbyła się koronacja Karola III na króla Wielkiej Brytanii.

Królewskie insygnia Szkocji

Jednak 5 lipca Karol III weźmie udział w kolejnej ceremonii koronacji – tym razem na króla Szkocji. Uroczystość odbędzie w katedrze św. Idziego w Edynburgu. Szkocki poinformował, że w wydarzeniu wezmą udział książę William i księżna Kate.

Monarcha otrzyma wówczas królewskie insygnia Szkocji, tj. koronę, berło i miecz, które są przechowywane w edynburskim zamku. Zostaną one przetransportowane do katedry w uroczystej procesji. Co ciekawe, to najstarsze zachowane tego typu klejnoty w całej Wielkiej Brytanii – pochodzą z XVI wieku.

Wystrzał z 21 armat

Podczas koronacji zostanie wykorzystany także słynny Kamień Przeznaczenia, czyli kamień koronacyjny królów Szkocji, który przez setki lat był przedmiotem sporu między Londynem a Edynburgiem.

Nabożeństwo koronacyjne w katedrze św. Idziego zwieńczy wystrzał z 21 dział. Następnie Karol III i jego małżonka Kamila udadzą się do Pałacu Holyrood, który stanowi oficjalną rezydencję monarchów brytyjskich w Szkocji.

Impreza w ogrodach pałacu na 30 tys. gości

W trakcie podróży do pałacu na niebie pojawią się samoloty wojskowe, które wypuszczą flary w barwach szkockiej flagi. Wreszcie w ogrodach Pałacu Holyrood odbędzie się impreza, w której ma wziąć udział aż ok. 30 tys. gości.

„Szkocja powita nowego króla i królową (...) serią wydarzeń z okazji koronacji (...) Przedstawiciele wielu różnych społeczności i organizacji w Szkocji wezmą udział w tych historycznych wydarzeniach. Osoby, które chcą uczcić to historyczne wydarzenie, mogą się zaangażować, oglądając relację w telewizji lub oglądając wydarzenia osobiście” – napisał w oświadczeniu premier Szkocji Humza Yousaf.

