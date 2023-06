Wielka Brytania chce być przygotowana na „nagły upadek Rosji”

Wysokie rangą źródła rządowe Wielkiej Brytanii ostrzegają, że kraj musi przygotować się na „nagły upadek Rosji”. Według Brytyjczyków Władimir Putin może zostać obalony mimo nieudanego puczu ze strony Jewgienija Prigożyna. Wysokie rangą źródła z brytyjskiego rządu zaznaczyły, że „od samego początku wojny jeden ze scenariuszy zakładał, że konflikt może doprowadzić do niepokojów politycznych w Rosji”.

– Musimy czekać, obserwować i zobaczyć, co będzie dalej. To może być pierwszy rozdział czegoś nowego – powiedziało źródło The Times. Sekretarz gospodarczy skarbu John Glen skomentował, że wydarzenia w Rosji są jej „wewnętrzną sprawą”. John Foreman, były brytyjski attache wojskowy w Moskwie stwierdził z kolei, że tempo piątkowo-sobotnich wydarzeń zaskoczyło zachodnich dyplomatów.

Były attache wojskowy w Moskwie o przejęciu władzy przez Jewgienija Prigożyna. „Najgorszy scenariusz”

Foreman kontynuował, że spodziewano się stopniowego rozwoju wydarzeń, a nie nagłego marszu na Moskwę. Były brytyjski attache wojskowy ocenił jednocześnie, że przejęcie władzy przez szefa Grupy Wagnera byłoby „najgorszym scenariuszem” i nie należy mieć wątpliwości, że Prigożyn jest bardziej liberalnym, pokojowo nastawionym demokratą, tylko „faszystą”.

Były szef sztabu obrony lord Richard of Herstmonceux skomentował, że Putin wciąż jest groźnym przeciwnikiem, a Zachód sporo ryzykuje lekceważąc Rosję. Były ambasador Wielkiej Brytanii w Rosji zauważył, że prezydent Rosji wciąż rządzi, ale szanse na to, że będzie sprawował władzę do końca życia są mniejsze. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podkreślił, że NATO będzie musiało wzmocnić swoją wschodnią granicę, jeśli Prigożyn i Grupa Wagnera znajdą się w Białorusi.

